La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) informó que durante el mes de marzo se registró una caída significativa en la cantidad de pasajeros que optan por este medio de transporte para trasladarse durante sus actividades cotidianas en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).



Los empresarios del transporte confirmaron que entre marzo de 2023 y el mismo mes de este año registraron una baja del 12,2% en el total de pasajeros transportados, una retracción que afecta también la recaudación de las propias firmas del transporte automotor del conurbano bonaerense.

De acuerdo con la información que la entidad difundió a través de su cuenta de X (ex Twitter), "la caída es del 4,9% si la medimos en kilómetros recorridos", aunque aclaran que ese cálculo implica que son más los coches parados que no salen de las cabeceras. "La diferencia se reduce los fines de semanas", continúa el comunicado y agrega que "el atraso en los pagos de subsidios", que implica el 70% de los ingresos, "y el no reconocimiento total de la inflación en los ingresos" producen un desfinanciamiento que se traduce en deterioro del servicio y afecta directamente a los usuarios de las líneas de colectivos.



Las autoridades de AAETA señalaron también que ven con preocupación una baja tan pronunciada en el uso del transporte público automotor aunque reconocieron también que la diferencia en las cifras de pasajeros transportados es menor los fines de semana. En esos casos, los usuarios disminuyeron 6,4% los sábados y 2,6% los domingos, nuevamente, al comparar los meses de marzo de 2023 y 2024.

Ante la consulta de un usuario en la red social sobre la influencia del aumento en el precio del boleto en la disminución global de pasajeros, desde AAETA respondieron que al menos dos tercios responde a un "efecto combinado" del aumento de la tarifa y la caída general de la actividad económica, mientras que el tercio restante puede explicarse por la reducción de kilómetros del viaje promedio y la mayor cantidad de días de lluvia registrados en marzo de 2024, comparada con los registrados el año anterior, un factor que, según explicaron, "afecta siempre el numero de pasajeros" que utiliza el transporte público.

Tarifas y subsidios



Está previsto que, durante el mes de abril, el precio de los pasajes tendrá un nuevo ajuste y que la tarifa mínima para el viaje en colectivo de hasta 3 kilómetros, que hoy tiene un costo de $270 para las personas que tienen la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) nominalizada, pase a costar $429.30 si el usuario no registró su tarjeta. Además, a partir del mes próximo, el trayecto que va de los 3 a los 6 km pasará a $300 para quienes utilizan una SUBE registrada y $478 si el usuario utiliza una tarjeta "anónima".

Recientemente, el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA-Conicet), elaboró un informe que da cuenta del gasto de las familias del AMBA en ítems como transporte público, energía eléctrica, agua potable y gas natural, una cuenta que en promedio alcanza los $75.429 mensuales. Una cifra que, contrastada con el costo de los mismos ítems durante el mes de diciembre, cuando sumaban $29.487, sufrió un aumento del 156%. En el análisis más fino de la información publicada hay un dato elocuente: el aumento más importante dentro de los servicios nucleados en esa categoría es en transporte que, desde diciembre, lleva acumulado un 410%.