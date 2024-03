Un análisis que no puede captar dónde está la izquierda y dónde está la derecha no está en condiciones de comprender a Brasil.



Después de todo, cuál es la línea divisoria, para entender dónde están la izquierda y la derecha. ¿Cuál es el criterio para definir los dos campos?

El período histórico actual está marcado por la adopción, por parte del capitalismo, del modelo neoliberal. La derecha ha asumido su modelo actual, es una fuerza neoliberal, que centra su acción contra el Estado, por la desregulación económica, por el libre comercio. Ser de derecha hoy significa abrazar el neoliberalismo.

En este sentido, ¿dónde está la derecha, dónde está la izquierda? Una horca, un gobierno de derecha, es una horca y un gobierno neoliberal. Una fuerza y ​​un gobierno de izquierda, a su vez, son una fuerza y ​​un gobierno antineoliberales.

Absurdo de quienes practican demagogia en los medios, cuestionando incluso si el actual gobierno brasileño es de izquierda. O, si la izquierda hubiera muerto, el gobierno de Lula y el PT ya no serían de izquierda.

Si ese fuera el caso, no podrían distinguir entre los gobiernos del PT y los gobiernos del PSDB y, ahora, los gobiernos de extrema derecha de Bolsonaro. Perdieron la capacidad de diferenciar derecha e izquierda.

Los gobiernos neoliberales se caracterizan por la privatización generalizada de empresas. Se oponen directamente al Estado, definiéndolo incluso como su enemigo central. Promueven Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos.

Para quienes han perdido la perspectiva, los gobiernos y las fuerzas antineoliberales priorizan las políticas sociales, promueven el fortalecimiento del Estado y los procesos de integración, tanto regional como Sur-Sur.

En resumen, el enfrentamiento entre neoliberalismo y antineoliberalismo caracteriza nuestro período político. Hay detalles, aspectos parciales, pero nada cambia este enfrentamiento central.

El gobierno de Lula es un gobierno antineoliberal. Con la dificultad de que fue elegido sin mayoría en el Congreso y heredando un presidente del Banco Central neoliberal, designado por Bolsonaro.

Esto diferencia el tercer mandato de Lula de los demás. Las alianzas son fundamentales para poder convivir con un Congreso donde no hay mayoría. Tiene que vivir, al menos durante la mitad de su mandato, con tasas de interés extremadamente altas.

Pero nopor eso hay que caracterizar erróneamente su mandato, frontalmente antineoliberal y de izquierda. Quien pierde esta perspectiva pierde la capacidad de comprender el Brasil contemporáneo.

Ni siquiera la derecha piensa que la izquierda esté muerta. Al contrario. Acusan a la izquierda de haberse apropiado de Brasil y querer siempre más.

Entonces, ¿de dónde salen los artículos en Internet que dicen que “la izquierda está muerta”? El tema que no me interesa, porque no me ayuda ni a entender el Brasil de hoy, ni a entender a la propia izquierda.

¿Quién preside hoy Brasil, con las alianzas imprescindibles por no tener mayoría? ¿Dónde está la izquierda? ¿Está a la derecha?