El cacique Raoní, uno de los principales líderes indígenas de Brasil, pidió al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que no avance con el importante proyecto de ferrocarril que pretende abrir una ruta de exportación de granos por el río Amazonas.



Raoní hizo el alegato contra el proyecto del ferrocarril conocido como Ferrogrão durante un homenaje al jefe indígena realizado en presencia de Lula y el presidente de Francia, Emmanuel Macron.



"No aprueben el proyecto de ferrocarril conocido Ferrogrão. Siempre defendí que no puede haber más deforestación", dijo Raoní dirigiéndose a Lula, después de recibir la Legión de Honor concedida por el líder francés.



Ferrogrão es un proyecto impulsado por el Gobierno brasileño que pretende constituirse en una alternativa para la exportación de soja y otros granos cultivados en el centro y oeste del país. Según el proyecto original, el ferrocarril tendrá 933 kilómetros de extensión y conectará el estado de Mato Grosso, uno de los principales graneros de Brasil, con el puerto fluvial de Miritituba, ciudad ubicada en el río Tapajós, uno de los principales afluentes del Amazonas.



Esta vía de transporte, cuya gestión será concedida a la iniciativa privada, permitiría abaratar el coste de transporte, que ahora se hace por carretera y ferrocarril hacia el puerto de Santos, en São Paulo, sureste del país.



El Gobierno creó un grupo de trabajo para estudiar los impactos socioambientales del proyecto y ya ha realizado reuniones con representantes de la sociedad civil y de las comunidades indígenas directamente afectadas por el proyecto.



El trazado del ferrocarril, que todavía está en estudio, puede atravesar territorios indígenas o pasar cerca de ellos, afectando a los pueblos Terena, Munduruku, Kaiapó y Apiaká.