El Gobierno de México informó que seguirá buscando opciones de herbicidas, de amplio espectro y de baja toxicidad, que sustituyan al glifosato debido a que "no se han concretado las condiciones para sustituir su uso en la agricultura mexicana".



En febrero de 2023, el Gobierno mexicano emitió un decreto sobre la eliminación gradual del uso de glifosato, con una prohibición total para el 31 de marzo de 2024. Sin embargo, en un comunicado conjunto, las secretarías de Economía (SE), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informaron que, "en virtud de que no se han concretado las condiciones para sustituir el uso del glifosato en la agricultura mexicana, debe prevalecer el interés de salvaguardar la seguridad agroalimentaria del país".



Además, indicó que, de acuerdo con el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 2023, "se condiciona la abstención de otorgar autorizaciones y proceder a la revocación de registros". El decreto tenía tres puntos sustanciales: mantener la producción agrícola, disminuir el posible impacto por la sustitución de la sustancia y contar con las alternativas, prácticas agroecológicas y saludables, que permitan prescindir completamente del glifosato. Este último punto continúa en proceso.



El comunicado señaló que las acciones previstas en el decreto "aún no concluyen", por lo que el Ejecutivo Federal "determinó continuar en la búsqueda de alguna alternativa de herbicida de amplio espectro y de baja toxicidad que sustituya al glifosato y que permita mantener la productividad de quienes optan por este insumo".



También afirma que se trabaja para "encontrar opciones que estén disponibles en las cantidades necesarias, asociadas a las cadenas de comercialización a nivel país y que sean accesibles en costos para todo tipo de productor".



Por su parte, la Cofepris consultó, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la Sader y la Semarnat y a la Secretaría de Salud sobre el decreto para sustituir el glifosato en las actividades agrícolas del país. La Sader indicó que "está preparada para recibir y evaluar la efectividad biológica de los insumos agrícolas elegibles, cuando estos estén disponibles, a través de su organismo desconcentrado, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica)".



En tanto, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) de México manifestó su apoyo a la decisión del Gobierno de México de mantener el uso del glifosato en la agricultura mexicana hasta que se encuentren alternativas viables que no comprometan la seguridad agroalimentaria del país.



El CNA reconoció que el decreto que buscaba la sustitución del glifosato, "aún no ha logrado concretar las condiciones necesarias para garantizar la producción agrícola, minimizar el impacto de la sustitución y contar con alternativas técnica, científica y económicamente viables"