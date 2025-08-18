Los suplentes de Newell’s cumplieron al pie de la letra el libreto enseñado por Cristian Fabbiani y se trajeron un punto de Florencio Varela. El equipo alternativo de los leprosos nunca se vio superado por Defensa y Justicia, mantuvo a resguardo a su arquero Barlasina e incluso logró ponerse en ventaja por un rato. Pero en el segundo tiempo al equipo le faltó un poco de audacia para aspirar a algo más ante un rival que jamás encontró ideas para jugar con la pelota.

El rendimiento del equipo fue más positivo que el resultado que se trajo. Porque si bien el punto a Newell’s le suma confianza por los recursos de los que dispuso para jugar, el equipo tuvo una precisa coordinación defensiva. La prioridad de Newell’s fue su juego defensivo, se propuso jugar en su área e intentó algo de contragolpe. Ese planteo no tuvo fisuras.

Pero hubo una mínima sensación de frustración porque la victoria siempre lució posible, más aún en la primera parte. La lepra llegó al gol en un tiro de esquina. Mosquera fue a buscar una pelota que Iñiguez lanzó al espacio vacío, cerca del punto del penal, el colombiano cabeceó a la carrera y cruzado y dejó parado a Bologna.

En desventaja, Defensa y Justicia amplió su dominio del partido. Las pelotas en el área de Barlasina cayeron con frecuencia y en todos los casos la línea de cinco defensores que plantó Fabbiani resolvió sin problemas. Hasta que una pelota no se despejó, quedó picando sobre el área mayor y Pérez sacó una volea de derecha que pegó en el palo y sorprendió al uno leproso. El empate del local tuvo algo de merecimiento, al menos por la búsqueda, pero el lamento de los rojinegros fue por la jugada anterior, donde Fernández Figueira remató desviado al recibir la pelota frente al arco, sin marca, en el punto del penal. Una ocasión muy propicia, incluso la más clara de la tarde, y el uruguayo falló.

En el segundo tiempo Newell’s recogió sus pocas pretensiones ofensivas y volcó todos sus recursos a defender. El partido fue un intranscedente monólogo de los locales. Soso y Fabbiani metieron cambios pero el partido no cambió de ritmo ni de condición. Barlasina agarró todo por arriba y en ataque Iñiguez no sacó nunca al equipo de su campo. Es que Newell’s siempre estuvo conforme con el punto y no se planteó nada más. Su único intento por ganar fue en los últimos minutos, con pelotazos a Chiaverano. El delantero no se impuso nunca a su marca y Barlasina atrapó también los últimos pelotazos del local.

1 Defensa y Justicia

Bologna

D. Fernández

Delgado

L. Ferreira

Soto

Pérez

K. Gutiérrez

Hausch

J. Gutiérrez

Miritello

Molinas

DT: Mariano Soso

1 Newell’s

Barlasina

Mosquera

Salcedo

Noguera

Sosa

Tabares

Fernández Figueira

Iñiguez

Acuña

Orozco

García

DT: Cristian Fabbiani

Goles: PT: 19m Mosquera (N) y 37m Pérez (DyJ).

Cambios: ST: 10m Barbona por Molinas (DyJ), 18m Sotelo por Iñiguez y Chiaverano por Orozco (NOBJ), 20m Souto por Hausch y Lobato J. Gutiérrez (DyJ), 25m Gómez Mattar por García (NOB), 33m Stefanelli por Delgado (DyJ), 38m Guch por Acuña (NOB).

Arbitro: Daniel Zamora

Cancha: Defensa y Justicia