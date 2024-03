La reconocida chef Narda Lepes se refirió a un particular tema de discusión que sucede en compañías de gran calibre o PyMES: las licencias laborales y familiares. Según la propia empresaria, son los varones los que más piden licencia por enfermedad que las mujeres dentro de sus emprendimeintos.

En un canal de streaming, Lepes fue consultada sobre su experiencia laboral y el manejo de las licencias laborales dentro del rubro gastronómico. En esta línea, la exitosa cocinera reveló una anécdota personal sobre un pedido que le hizo a su contador con base a esta temática.

"Le pedí a mi contador '¿me podés analizar todas las licencias que di de trabajo? Todas. Y dame estadísticas sobre eso'", comenzó Lepes.



"El 70% de las licencias que di fueron a hombres, de enfermedad, de esas cosas, de licencia de trabajo, fueron a varones. El 85% de esas licencias son lesiones de fútbol", explicó de acuerdo a las cifras que recibió.

"Del 35% de las mujeres que pidieron licencia, el 80% eran cuidar a alguien. Prioridades, ¿no?", argumentó.

Allí, cerró: "Bueno, ahí tenés a los que te dicen: 'No, porque se embarazan, porque no sé qué'. El problema es, lo que más caro que me salió en mi vida profesional fueron las lesiones de fútbol de los varones".

Durante 2023, un proyecto sobre la ampliación de las licencias familiares en Diputados había obtenido dictamen. Sin embargo, la iniciativa nunca pasó por el recinto de la Cámara Baja.

Precisamente, el proyecto preveía que la licencia aumente a 126 días para personas gestantes; y de 2 a 45 días para personas no gestantes. Además, proponía crear nuevas licencias como las destinadas a adoptantes y una asignación parental para monotributistas o autónomos.

Según cálculos del gobierno del expresidente Alberto Fernández, esta modificación habría beneficiado a más de 370.000 personas. Hace 50 años que no se discutían cambios en las licencias en Argentina.

