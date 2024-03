El Juzgado de Violencia Familiar y de Género de Metán archivó la causa contra Javier Milei, en la que estaba acusado por violentar a la periodista Teresita Frías, sin notificarla ni permitirle el acceso al expediente. El cierre de la causa se conoció días atrás. Ante la novedad, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género de Argentina (RIPVG Ar) cuestionó el proceder del Poder Judicial de Salta. También el Instituto Jurídico de Género de Salta consideró que hubo una respuesta revictimizante y un mensaje disciplinador.



"Desde la Red de Periodistas estamos bastante conmovidos y conmovidas por la situación, sobre todo porque involucra a una colega que forma parte de nuestra red desde hace muchos años y deberíamos decir que nos sorprende el accionar judicial pero lamentablemente estamos acostumbrados y acostumbradas a que la justicia se desenvuelva de manera patriarcal, machista, violenta, no solamente en Salta sino en distintos puntos de nuestro país", dijo a Salta/12 Florencia Basso, coordinadora de la RIPVG Ar.



La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género de Argentina expresó su solidaridad con la periodista violentada por Milei en 2018. En aquel momento el ahora presidente, que se encontraba disertando en una conferencia como economista en la ciudad de Metán, en el sur de Salta, se molestó por las preguntas de la trabajadora de prensa y respondió de forma explosiva con insultos.



El hecho quedó registrado en un video y alcanzó trascendencia nacional. Entonces la fiscala penal de Violencia Familiar y de Género, Susana Redondo Torino, actuó de oficio acusando a Milei por violencia de género y la Justicia le ordenó retractarse.



De forma reciente, Frías tuvo conocimiento de que el juez de Violencia Familiar y de Género de Metán, Carmelo Paz, dispuso el archivo de la causa en 2018 mismo, sin notificarla ni brindarle acceso al expediente.

"Actualmente desde el Poder Judicial de la provincia de Salta se la vuelve a revictimizar porque no sólo archivaron su denuncia sobre violencia de género sino que se le negó el acceso al expediente correspondiente bajo la excusa procesal de que fue citada y no concurrió. Teresita nunca recibió la notificación pero al doctor Carmelo Eduardo Paz, juez de Violencia Familiar y de Género en la localidad de Metán, provincia de Salta, parece no importarle, como tampoco a la fiscal penal Susana Redondo Torino", advirtió el comunicado de la RIPVG AR.



Desde el Poder Judicial de Salta explicaron a Salta/12 que "la ley de violencia prevé que cuando una causa no tiene movimiento nuevo se archiva pasados los 6 meses". Asimismo, indicaron que en aquel momento la Fiscalía promovió de oficio las actuaciones y es el organismo que fue notificado.

Ante un pedido realizado al Juzgado de Violencia Familiar y de Género N° 1 en febrero de este año por el abogado Víctor Gomes en representación de Frías, para acceder al expediente de violencia de género, la respuesta que obtuvo fue que la causa se encuentra archivada con "resolución firme y consentida". Asimismo, en esa contestación mencionan que hubo una "notificación cursada a la peticionante" en septiembre de 2018.

"En ese sentido, nos preguntamos: ¿Por qué el poder judicial salteño decidió archivar la denuncia de forma exprés sin darle aviso a la denunciante y sin conocerse la pericia psicológica de su agresor? ¿Por qué se ha negado el acceso al expediente a periodistas que bajo preceptos constitucionales reclaman información pública y ejercer la libertad de prensa?", sostuvo la RIPVG Ar.



La Red de Periodistas con Visión de Género de Argentina también recalcó que a las consecuencias de las violencias ejercidas por Javier Milei "las vivenciamos como sociedad desde que asumió el 10 de diciembre de 2023. Teresita hace años que sabe a quien nos enfrentamos".



En noviembre del año pasado, cuando Milei todavía era candidato, la jueza Frida Bosernitzan ordenó al ENACOM que tome las medidas necesarias para evitar la frecuente exposición de la periodista Teresita Frías como víctima de agresión por Javier Milei, en el video del 26 de junio de 2018, cuando fue insultada por el ultraderechista.



Esa resolución judicial fue solicitada por la periodista con la representación del abogado Álvaro Arias ante la masividad de la difusión que durante la campaña electoral presidencial alcanzó el video que reproduce la escena en la que es violentada y le ha significado una revictimización mediática.

"Un mensaje disciplinador"

Si bien aclaró que no conoce las constancias del expediente archivado, la abogada y coordinadora del Instituto Jurídico con Perspectiva de Género de Salta, Josefina Arancibia, recordó que este Instituto viene señalando, "hace un tiempo ya, la necesidad para las víctimas de que los juzgados de violencia de género se expidan sobre el fondo del asunto, y resuelvan teniendo en cuenta los hechos denunciados de violencia y no se limiten, como lo hacen ahora, a dictar medidas de protección".

Arancibia sostuvo que "la ley de procedimiento solamente habilita a jueces y juezas a tomar medidas de protección, pero por aplicación de convenciones internacionales a las cuales el estado argentino adhirió, tranquilamente lo podrían hacer", es decir, dictar una sentencia.

La abogada enfatizó en que el Estado argentino, a través de sus poderes, en este caso , el Judicial, tiene la obligación de obrar con la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia por motivos de género.

"Además, con este tipo de disposiciones de archivo de la causa, sin notificación a la víctima se está dando un mensaje disciplinador, no sólo a la periodista Teresita, sino también hacia todas las mujeres que denuncian por violencia de género. El mensaje es claro, 'no denuncies, es al vicio, no va a pasar nada'. Es una respuesta revicitimizante con efectos devastadores para la psiquis de la persona que está en situación de violencia", analizó.

Recrudecimiento de las violencias contra periodistas

"Venimos notando desde la Red, un recrudecimiento de las violencias y sobre todo en lo que respecta a la violencia digital", manifestó por su parte Basso en referencia al contexto político actual del país gobernado por La Libertad Avanza.

Respecto a la violencia digital, Basso consideró que los discursos de odio encuentran aval "desde el Estado nacional, desde el gobierno de la LLA en la figura de Javier Milei". "Algunas personas han generado este clima de violencia hacia periodistas y comunicadoras", a tal punto que "muchas de ellas (están) evaluando tener que exiliarse y otras habiéndose ido del país, como es el caso de Luciana Peker", advirtió.

Ante el ascenso de la extrema derecha, Peker manifestó en una entrevista que dio desde el exilio a Efeminista que "el silenciamiento de las mujeres ya no es una amenaza, es una realidad. Se está castigando a las mujeres que, como Thelma Fardin, que como yo y como muchas otras periodistas y activistas, hemos generado los cambios sociales. Y creo que es un laboratorio de la ultraderecha que se quiere aplicar también en América Latina y en Europa y si ese laboratorio no se frena, lo que se conoció en el mundo como la liberación de la palabra de las mujeres va a retroceder o va a quedar tan minimizado que va a perder su impacto público", advirtió.



Basso sostuvo que en este escendario "es muy triste y lamentable todo lo que estamos viviendo fundamentalmente en las políticas económicas, la precarización laboral y este clima de violencia que viene a coronar la situación tan frágil y tan precaria de periodistas y comunicadoras en todo el país".