Los "buenos indicadores financieros" no necesariamente anticipan "una mejor situación económica a futuro", como sugirió José Luis Espert, diputado por LLA, esta semana en un tuit posterior a la reunión que mantuvo a solas con el presidente de la Nación. Desde otros enfoques, señalan que por el contrario, la euforia financiera es un reflejo de la distancia cada vez más marcada que existe entre el nivel de actividad de la economía real y los resultados que se obtienen en los negocios bursátiles o en la plaza cambiaria. Un divorcio que no es novedoso, pero que conviene repasar para no quedarse con conclusiones que, por apresuradas, resulten inevitablemente erróneas.

¿Milei soñará con una nueva convertibilidad?