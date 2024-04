Los días previos al comienzo de la participación de Aryna Sabalenka en el Masters 1000 de Miami estuvieron dominados por una profunda tristeza a causa de la muerte de su ex pareja, Konstantin Koltsov, en circunstancias que aún se investigan y que tuvieron lugar en un hotel de dicha ciudad de los Estados Unidos. La número 2 del ranking WTA evitó dar conferencias de prensa por esta situación, y eligió sus redes sociales para expresarse en medio del dolor.

Las horas posteriores al fallecimiento de Koltsov, famoso ex jugador de hockey sobre hielo, incluyeron una publicación de la mujer nacida en Bielorrusia: "La muerte de Konstantin es una tragedia inimaginable y, aunque no estábamos más juntos, mi corazón está roto. Por favor respeten mi privacidad y la de su familia en este momento tan difícil". Hasta ese momento, no había indicios sobre una ruptura del noviazgo que había sido oficializado en junio de 2021.

A pesar de este golpe, Sabalenka eligió competir en el certamen de Florida, en el cual defendía los cuartos de final alcanzados en 2023. En la edición que acaba de finalizar, terminó eliminada en los 16avos de final a manos de la ucraniana Anhelina Kalínina (33° del mundo).

Luego de esta sorpresiva caída, la ganadora del Abierto de Australia 2024 se tomó unos días de descanso de cara a una temporada que aún le restan tres Grand Slams (Roland Garros, Wimbledon y US Open), y aprovechó en las últimas horas para agradecer las muestras de afecto.

“Quiero tomarme un momento para agradecer a todos mis fans por su gran amor y apoyo durante este momento difícil”, escribió en una historia posteada en su cuenta personal de Instagram, seguida por más de 1.700.000 usuarios, e incluyó una foto con un atardecer en el horizonte. A continuación, agregó: “Sus amables palabras significan mucho y las llevo conmigo todos los días. Estoy muy agradecida por todos ustedes”.