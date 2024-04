El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, finalmente concurrirá al Congreso para brindar su primer informe de gestión. La fecha aún no está definida pero será los “últimos días de abril”, según confirmó en X el vocero presidencial, Manuel Adorni. El paso del poderoso jefe de ministros por el Parlamento es uno de los momentos más esperados. No sólo porque no concurrió cuando la oposición pidió su presencia en el debate de la primera versión de Ley Bases. Tampoco porque por Constitución, el jefe de ministros debe concurrir al Congreso una vez al mes. Sino porque aún no se le conoce públicamente la voz. De bajísimo perfil, no habla con la prensa ni en eventos públicos.

"Tiene 80 mil quilombos por día a los que se les suman otros 80 mil más por minuto", dicen a su lado y a diferencia de otros relegó la vocería en el ministro del Interior, Guillermo Francos.