Las simbólicas escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA reunieron a cientos de estudiantes durante la jornada de protesta de las universidades públicas de todo el país por el congelamiento del presupuesto nacional. Bajo la consigna “Ganar la calle, para no perder el aula”, la convocatoria de actividad pública partió de dos docentes de derecho penal de esa casa de estudios y magistrados del fuero federal. Alejandro Slokar y Alejandro Alagia, ambos profesores, uno juez de la Cámara de Casación Penal de Nación y el otro fiscal con reconocida trayectora en los juicios de lesa humanidad.

“Nos dimos cita aquí, en la escalinata de nuestra sede, desde una perspectiva: decidimos ganar la calle para no perder el aula", dijo Slokar a tono con la consigna. "El propósito es alertar, tratar de llamar la atención a la sociedad de lo mucho que se pierde frente al vaciamiento que está sufriendo la Universidad de Buenos Aires”, expresó. Ya había sostenido el señalamiento a lo largo del día cuando le preguntaron por el arancelamiento. "Esta universidad cuenta con más de 203 años de vida. Fue creada por un liberal, por Bernardino Rivadavia, somos tributarios de eso, después llegó el tiempo del reformismo yrigoyenista, de la gratuidad peronista, pero no existe universidad hispanoparlante en el mundo que tenga cinco premios Nóbel como esta", explicó. "De modo que en tanto producto de la universidad pública, de la educación pública, nosotros tenemos el imperativo de defender esto que es una señal de identidad y un diferencial con el resto del mundo. De modo que a veces por miopía, a veces por, insisto, quizá, desconocimiento, se vuelve a ensayar un camino de retrogradación en todo esto: no hay posibilidad de arancelamiento, si se lo ve la propia constitución. No sé cuál será el invento, pero ese camino es un camino prohibido, definitivamente".