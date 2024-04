El calendario de pagos de abril de jubilaciones y pensiones se encuentra disponible en la página web de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Con el último aumento, los haberes jubilatorios mínimos quedaron en $171.283,31 más un bono que lleva el ingreso a los $241.283,31. Sin embargo, el Gobierno aclaró que este mes, los haberes se van a pagar en dos tramos. ¿Cuáles son las fechas de cobro?

Además de sus haberes, los jubilados van a recibir un bono de $70.000 —en total, este mes deberán tener acreditado en sus cuentas $241.283,31—. Quienes cobren por arriba de la mínima, percibirán un bono "igual a la suma necesaria hasta alcanzar el tope de $241.283,31".



Según precisaron fuentes del organismo público a Página|12, los haberes jubilatorios se van a pagar de la siguiente manera: una primera liquidación con los valores "de marzo", es decir, sin el aumento del 27% (12,% + 13,24%) ni el bono de $70.000; y luego, un segundo pago, cuya fecha no fue confirmada todavía, que contemplará la diferencia.



"En el calendario habitual, cobrarán $134.445,30 (como la mínima de marzo), y en el segundo calendario complementario (aún no confirmado), cobrarán la diferencia de movilidad más el bono, alcanzando los $241.283,31", explicaron.

A fines de marzo, el Gobierno Nacional oficializó un nuevo esquema de pago de jubilaciones por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que por algunos puntos incongruentes tuvo que ser modificado en al menos tres oportunidades.

Cómo se estableció el esquema de pago de jubilaciones de abril, cronológicamente

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 268/2024, publicado el 21 de marzo, determinó un aumento de la jubilación mínima a $134.445,30, y dispuso que quienes cobrasen ese monto o menos, percibirían además un bono de $70.000. Así, los jubilados cobrarían con el bono un total de $204.445,3.

Sin embargo, el 25 de ese mes, con la publicación del decreto 274/2024, se hizo oficial la nueva fórmula de movilidad para jubilaciones y pensiones, que determinó que a partir de julio se actualizarán mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El documento explicaba también que a las liquidaciones de abril se aplicaría un incremento de 12,% y un adicional del 13,24% correspondiente al IPC de febrero a cuenta de la movilidad a pagar en junio. Es decir, la jubilación mínima del cuarto mes del año ya no sería de $134.445,30, sino que pasaría a ser de $171.283,31. Además, se le adicionó el pago de un bono de $70.000, llevándola, finalmente, a $241.283,31.

Sin embargo, ocurría una contradicción: por el DNU 274, los jubilados no iban a poder cobrar el bono de 70.000, debido a que el tope para percibirlo no había sido actualizado --es decir, continuaba siendo el de $134.445,30, y no de $171.283,31--, por lo que, de esa manera, y según los términos fijados hasta el momento, no había ayuda económica.

Por esta razón, con la publicación del nuevo decreto 282/2024, el Gobierno corrigió su error para que los jubilados puedan cobrar el bono entero. Según el documento, se sustituyeron el artículo 3 y 4 del DNU 268.

"Dispónese que para aquellos titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual a $171.283,31, la ayuda económica previsional será equivalente a $70.000", indica.

Asimismo, la Administración Nacional aclaró que quienes cobren un monto superior a los $171.283,31, cobrarán un bono "igual a la suma necesaria hasta alcanzar el tope de $241.283,31".

Calendario de pagos de abril

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 11 de abril

DNI terminados en 2: 12 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 18 de abril

DNI terminados en 7: 19 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 25 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 26 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 11 de abril

DNI terminados en 2: 12 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 18 de abril

DNI terminados en 7: 19 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 11 de abril

DNI terminados en 2: 12 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 18 de abril

DNI terminados en 7: 19 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 12 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 15 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 16 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 17 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 18 de abril

Asignaciones Pago Único

Todas las terminaciones de documento: 10 de abril al 13 de mayo

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 3 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 4 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 5 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 8 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 9 de abril

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 10 de abril al 13 de mayo

Prestación por Desempleo