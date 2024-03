Tras negarlo públicamente, el Gobierno oficializó ayer por DNU el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria y desató la indignación de la oposición dura y amigable. Los bloques más cercanos a LLA esperaban que la Casa Rosada debata la nueva ley en el Congreso. Ni unos ni otros ahorraron adjetivos para criticar la decisión del Ejecutivo: la calificaron como “cinismo”, “pura trampa” e “insuficiente”, y el DNU desató un duro debate interno en el bloque de diputados de la UCR donde le apuntan al jefe de la bancada, Rodrigo De Loredo, por haber pactado con el Gobierno un acuerdo que el presidente Javier Milei terminó por desechar y que dejó a la bancada radical pegada a la degradación de las jubilaciones.

En nuevo DNU de Milei dejó trunco el debate sobre más de una docena de proyectos para modificar movilidad jubilatoria que la semana pasada había comenzado a discutirse en la comisión de Previsión y Seguridad Social en la Cámara baja. El presidente del cuerpo, Martín Menem, tampoco cumplió con el compromiso de convocar a un plenario con la comisión de Presupuesto, imprescindible para emitir algún dictamen favorable a cualquiera de las alternativas que se imponga en la discusión.

El decreto establece que “la primera actualización en base a la movilidad dispuesta en el artículo 1° del presente se hará efectiva a partir de las prestaciones previsionales correspondientes al mes de julio de 2024”. De este modo, hasta junio se mantendrá la fórmula actual y mientras tanto el Gobierno dispondrá “adelantos” que serán a cuenta, cuyos montos no fueron precisados.

Los diputados dialoguistas no tardaron en reaccionar en contra. “Sin instituciones no hay democracia. Sin democracia, no hay ni derechos ni desarrollo. Los jubilados siguen perdiendo y son víctimas de nuevas mentiras. El DNU 274 de hoy establece que la actualización por inflación será recién en los haberes de julio”, escribió en las redes sociales Margarita Stolbizer. La diputada bonaerense de HCF, el interbloque de Miguel Pichetto cuestionó que “la compensación porcentual que fija para abril, los sigue dejando afuera de los índices de precios de los meses anteriores. Y los aumentos adelantados serán descontados en junio. Pura trampa”. “El Congreso debe establecer por ley la fórmula de actualización de jubilaciones y pensiones”, afirmó.

El diputado socialista santafesino Esteban Paulón (HCF) criticó que “los jubilados y jubiladas siguen pagando los platos rotos. Salió el DNU con la nueva fórmula de movilidad" y "se consolida la pérdida de poder adquisitivo de las prestaciones”. Paulón observó que “el ’empalme’ en abril de 12,5 por ciento consolida el manotazo a las jubilaciones. En un período con un estimado de 88 por ciento de inflación acumulada (diciembre 23/marzo 24) ni nos vimos. Los aumentos de mayo a julio son ‘a cuenta’, por lo que tendrán efecto neutro, para que siga la licuadora”.

"Este Gobierno tiene como objetivo hacer un ajuste. Y no puede no pasar por los jubilados. A los jubilados sí o sí se les va a recortar sus haberes respecto de la inflación. Porque ese el objetivo económico del Gobierno de Milei. Si nosotros creemos en algún momento que eso no va a pasar, estamos equivocados”, dijo la diputada Julia Strada (UxP) en diálogo con la AM750. Para Strada, “lo que encontramos es que hay una consolidación de la pérdida. Esto es algo muy importante. Visualmente se ve mejor. Ese tobogán que tienen las jubilaciones en diciembre, en enero, en febrero y en marzo se consolida y al final del tobogán queda la jubilación. Ahora la mantienen aumentada por la inflación con un rezago de dos meses para atrás”.

Nicolás Del Caño (FIT-PTS) criticó que “por decreto Milei y Caputo vuelven a congelar en abril las jubilaciones mínimas que perciben 5 millones de adultos mayores. Volverán a cobrar 204.000 pesos. Ratifican el brutal ajuste a los que trabajaron toda su vida. El déficit cero es con el hambre de los jubilados”. “El cinismo del Gobierno no tiene límites. Quieren presentar otra puñalada a 5 millones de jubilados como una buena noticia. Otra vez congelan la jubilación mínima y lo ‘venden’ como un aumento. Ya en 3 meses de Milei los haberes perdieron 20 por ciento en términos reales”, explicó Del Caño.

En tanto, el nuevo DNU acrecentó la crisis interna en el bloque radical. El jefe de la bancada, De Loredo, fue el encargado de acordar con LLA el boicot a la frustrada sesión convocada por el pichettismo que con el respaldo de UxP y el FIT y cinco radicales buscaba emplazar a Menem a que conforme la comisión de Previsión y su convocatoria para abordar los distintos proyectos de movilidad jubilatoria. Como contrapartida, LLA dejó en manos de la UCR la presidencia de la comisión de Previsión. que encabezaría el debate que el decreto ahora deja en la incertidumbre.

En medio de una dura discusión a puertas cerradas, solo una diputada radical salió al cruce del DNU: “La reforma de la fórmula jubilatoria resulta insuficiente frente al impacto de la inflación, que erosiona mes a mes el poder adquisitivo de los jubilados”, posteó en su cuenta de X la cordobesa Soledad Carrizo. “Continuaremos reclamando para que los jubilados no sean el único sector afectado por una economía que necesita mejorar su funcionamiento".

Solo los diputados libertarios celebraron el DNU presidencial. Mientras que el PRO prefiere alinearse con el oficialismo para tratar de bloquear cualquier acuerdo opositor que insista en elaborar una ley alternativa.

