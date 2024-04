Horacio Rodríguez Larreta está camino a reinventarse. Volverá esta semana de un viaje por la India y retomará sus contactos con dirigentes del PRO de todo el país y con gobernadores. Ya estuvo haciendo varias giras de rosca, con la excusa de llevar el modelo de gestión de la Ciudad. Con la misma lógica, tiene previstas varias conferencias en universidades extranjeras como Yale o Harvard. Pero su verdadera apuesta política es crear la Fundación Hacer, desde donde lo acompañarán algunos de sus ex funcionarios y, sobre todo, sectores del PRO que buscan alejarse de un pacto con Javier Milei. Públicamente, no solo Larreta tomó distancia, sino que viene expresando posturas que buscan ubicarlo en una oposición socialdemócrata.



Larreta quedó muy golpeado después de perder la interna con Patricia Bullrich el año pasado. Había intentado cultivar un perfil moderado que no fue el que buscó el electorado, seducido por posiciones de extrema derecha. Luego de eso, aceptó ser el jefe de Gabinete de Bullrich en busca de una unidad que no fue, porque quedaron afuera del balotaje.



Como informó este diario, Larreta se corrió a propósito de la nueva conducción del PRO que formó Mauricio Macri. Ni él, ni ninguno de los suyos aceptaron un cargo, como señal de que no avalarán un frente electoral con Milei. Macri intentó convencerlo de que recapacite, pero Larreta dice que no. En busca de que el ex presidente no ganara la conducción, también Bullrich intentó convencer a Larreta de que hicieran un frente común contra Macri, pero el ex jefe de Gobierno también dijo que no.



En sus posicionamientos públicos, Larreta viene tratando de instalar un perfil más corrido hacia el centro que a la derecha. Por ejemplo, el 24 de marzo reivindicó la cifra de 30 mil desaparecidos y volvió a compartir un video donde habla del secuestro de su padre.



También, ante los recortes a las universidades, Larreta defendió la educación pública y recordó su pertenencia a la UBA.

Casualidad o no, son dos directrices que también se planteó el titular de la UCR, Martín Lousteau, alguien que parece un aliado cantado de Larreta a futuro.



The Magical Mystery Tour

Por estos días, Larreta concluye un viaje por la India, que combina encuentros políticos y vacaciones. Por caso, se vio con la Ministra de Estado de Asuntos Exteriores y Cultura de India, a quien le comentó la experiencia del dengue en la Argentina. Larreta no dejó de acotar que India "forma parte de una Alianza Global contra el Dengue para impulsar la investigación y la eficiencia de los tratamientos". Un pequeño palo para la pobre gestión del gobierno de Milei en Salud.



De regreso de la India este lunes, Larreta retomará su agenda de contactos con gobernadores y dirigentes del PRO, que viene siendo bastante nutrida. Ya estuvo con el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, con el de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y viajó a Mendoza a ver a distintos dirigentes. El motivo oficial es hablarles "del modelo de gestión en la Ciudad", pero está claro que son encuentros políticos. Antes de las PASO, Larreta llegó a tener un marco de alianzas muy amplio, que incluía a la mayoría de los gobernadores electos y buena parte de la dirigencia del PRO. Hoy está replegado en su núcleo duro, pero no será así para siempre.



"Horacio no para. Se está reuniendo con muchos dirigentes del PRO de todo el país. Está ayudando en algunas provincias con el modelo de gestión que se implementó en capital y les cuenta cómo se hace para que el modelo funcione. Y como su pensamiento siempre estuvo ligado al desarrollo, le sirven mucho a él las experiencias provinciales para aggiornar lo que tenía en su plan de gobierno a nivel nacional", indican cerca de Larreta.



Ese mismo "know how" lo busca presentar en varias conferencias en universidades internacionales. Tiene agendadas visitas a la Universidad de Columbia, Yale y Harvard. En todas el tema es "el modelo de gestión de la ciudad", aunque en torno a esas charlas tendrá una serie de reuniones políticas menos publicitadas.



Fundación Hacer



Quizá volviendo a los orígenes, Larreta piensa concentrar su resurgimiento en una fundación, como lo hizo en sus comienzos con el Grupo Sophia. En esa época, las tenía a su lado a María Eugenia Vidal, entre otras dirigentes que no lo acompañan más. Quizás una de sus perdidas más grandes en términos de operadores todoterreno es la de Eduardo Macchiavelli.



Pero Larreta busca desde esa fundación rearmar su propio espacio. Si bien todavía está presentando los papeles para formar la fundación como persona jurídica en sus oficinas se instalarán la ex ministra Guadalupe Tagliaferri, el diputado Alvaro González y el ex ministro de Cultura Pablo Avelluto. Este último es muy activo denunciando la pérdida de valores originales del PRO al pegarse a Milei. Es probable que ese grupo siga reuniendo a los ex macristas que no quieren estar en ese frente electoral. Está claro que son muchos menos que los que acompañaban a Larreta en 2023, pero el ex jefe de Gobierno lo ve como un nuevo punto de partida.



Por lo pronto, la Fundación promoverá las políticas públicas que Larreta ya tenía armada en la campaña de 2023. Algunas de ellas tienen hasta los pliegos de licitación en caso de entrar a una eventual presidencia.



Si bien una división parece inexorable (Larreta no está dispuesto a seguir el camino que ya emprendió Bullrich y que parece pronto a emprender Macri), en lo que es la vida partidaria, Larreta no creó de momento una línea interna. "No está la política para andar rosqueando internamente. Ya habrá tiempo para eso", dicen quienes trabajan para Larreta. El tiempo, como en todo, terminará llegando más temprano que tarde.