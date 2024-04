En el corazón del barrio porteño de Palermo, en un boliche, La Libertad Avanza montó este domingo mesas en la pista de baile y lanzó oficialmente la afiliación al partido en Ciudad de Buenos Aires. La hermana del Presidente y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, está llevando adelante la tarea de organizar el espacio a nivel nacional con la ayuda de su asesor, Eduardo "Lule" Menem, para poder institucionalizarlo de cara a las elecciones de medio término de 2025. En esta etapa desde el oficialismo consideran que es necesario tener independencia de los partidos más pequeños que, en cada provincia, los ayudaron a tener la estructura jurídica necesaria para presentarse en las elecciones de 2023. Estos movimientos de la hermana del Presidente comenzaron a ser vistos con mucha atención por miembros de las propias filas que pertenecen a diversos sellos partidarios y también por el PRO.

Los militantes empezaron a llegar al bar de Palermo antes de las cinco de la tarde y hacían fila para dar sus datos personales y poder afiliarse. Entre ellos había muchos jubilados, personas con discapacidad y jóvenes cosplayers disfrazados de duendes o de leones. Muchos vestían ropa militar y otros tenían colgadas en sus hombros la bandera amarilla de LLA. "Amo a Milei porque él me curó una enfermedad mental", dice uno de los seguidores del Presidente que ahora trabaja para la seguridad del partido y añade que "esa enfermedad era el kirchnerismo". Cuenta que empezó a seguir a Milei "antes de la pandemia" por sus apariciones en los canales de televisión y que lo admira como admira "a Wolverine y a Bruce Wayne (Batman)". Muchos de los presentes se acercan a los colaboradores del Presidente y su hermana, que están detrás de las vallas, y les piden trabajo.

Si bien al comienzo se armó una fila de más de una cuadra, el proceso de afiliación duró poco menos de tres horas. Cerca de las ocho de la noche ya no quedaban personas en la calle y Karina salió. Rodeada por sus custodios cruzó la calle para conocer un bar que está por inaugurar. El dueño de ese nuevo espacio es Juan Pablo Scalese, excandidato a diputado, que será el apoderado del partido en CABA. Ella había llegado al salón cerca de las cinco de la tarde y se ubicó en un lugar detrás de las mesas de afiliación. Los flamantes miembros del partido podían verla, pero no acercarse. Además de ella, estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y el diputado Bertie Venegas Lynch.

"El proceso de afiliación empezó hace tiempo en otras provincias y estamos trabajando para construir LLA en todo el país", dijo el titular de la cámara de Diputados al salir. Además, contó que "en cada distrito queremos tener sello propio con nuestra impronta". "Es lo que tratamos hacer desde 2021 en adelante", explicó y reconoció que "si bien hemos llegado hasta acá con la colaboración de otros partidos, ahora es momento de fortalecer el sello propio". "Vamos a seguir trabajando en conjunto con el resto de los partidos", se apuró a completar. Sobre la posibilidad de que Karina sea la presidenta del partido indicó que "veremos cómo nos terminamos de poner de acuerdo entre todos por ese tema".

Los movimientos de Karina Milei generaron ciertos resquemores en algunos sectores. Menem señaló sobre ese tema que "en la política siempre hay ruido, pero nos vamos a poner de acuerdo con los demás aliados que tenemos. En las elecciones se verá, pero puede ser una alianza o un frente". Scalece, el elegido por Karina para ser apoderado de LLA en CABA, agregó: "Nos estamos conformando en cinco distritos para obtener el sello nacional. Más adelante veremos quiénes serán las personas encargadas". Menem resaltó que el vínculo con el PRO es "muy sólido", y que están "mirando el mismo norte". "Siempre vamos a confluir porque tenemos ideas muy parecidas", finalizó.

El lanzamiento del LLA en CABA, el bastión histórico del PRO, fue visto con malos ojos por dirigentes de ese espacio, sobre todo por los cercanos a Mauricio Macri. Scalese aclaró "con el Pro nos podemos aliar en CABA. Nosotros estamos trayendo las ideas de LLA a este distrito. Las estrategias electorales se verán en otro momento".

El ruido no fue solo con el Pro, sino también con los propios "libertarios". No estuvo en el proceso de afiliación de este domingo en CABA el excandidato a jefe de gobierno porteño de LLA, Ramiro Marra. "Esto es lo oficial, después obviamente que hay satélites", dijo con un cierto tono despectivo uno de los organizadores del evento. En on the récord el tono era conciliador: "No quedó nadie afuera, todos los que quieran venir están invitados. Ramiro puede venir si quiere", decían. Cerca de Marra, en tanto, intentaban justificar la ausencia explicando que él recién llegaba de un viaje (estuvo en Estados Unidos) y que por eso no pudo ir.

Otra que no fue invitada y se enteró del evento por "un grupo de Whatsapp", fue la diputada Lilia Lemoine. Llegó al bar de Palermo cerca de las seis de la tarde y la tuvieron un largo rato esperando detrás de las vallas antes de ingresar. Ante la consulta acerca de si Karina Milei puede llegar a ser candidata a diputada en las próximas elecciones --un rumor que corrió por estos días-- dijo: "diputado o diputada puede ser cualquiera. A Karina la necesitamos cerca del Presidente". Luego agregó: "Karina tiene que ser Presidenta cuando terminen los dos mandatos de Milei".

Dentro del espacio hubo otros que se molestaron con el apuro de la secretaria general de la presidencia por institucionalizar el partido. Entre ellos Oscar Zago, titular de la bancada libertaria en la Cámara de Diputados y también del partido MID. Otra que es parte de un partido diferente es la vicepresidenta Victoria Villarruel. Encabeza el Partido Demócrata.

"Karina va a seguir con estos procesos de afiliación en las provincias, pero lo hará los fines de semana, como ahora, porque en la semana está ocupada con las cosas de gestión", dicen en el oficialismo. Milei delega por completo las cuestiones partidarias en su hermana. Quiere que ella sea la que se haga cargo del asunto.

Mientras avanza el proceso en CABA, en Córdoba hubo una disputa por el sello de LLA con otros partidos locales. El Poder Judicial, sin embargo, jugó a favor del diputado Gabriel Bornoroni, que responde a Karina Milei y ellos podrían quedarse con el sello. También hay avances en la oficialización del partido en Neuquén, Entre Ríos y Santa Fe donde están juntando los avales necesarios para cumplir con el primer paso judicial que lo requiere. La provincia más avanzada en este asunto es La Rioja. Allí Martín Menem inscribió la marca para las elecciones del año pasado. El objetivo, dicen en LLA, es que para las próximas elecciones presidenciales tengan el partido conformado y con presencia en las 24 provincias.