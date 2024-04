Emilia comenzó este fin de semana su seguidilla de 10 shows sold out en Movistar Arena y dejó en claro que busca competir por el puesto de reina del pop en Argentina. "Más respeto que llegó la primera dama. El que no juega, que no opine de la grada. Otro outfit que quedó pa' la historia (damn, girl). Otra foto que quedó pa' la portada", cantaba este domingo mientras los bailarines la rodeaban en su perfo de estrella mundial y el público, la mayoría femenino, gritaba extasiado.

La cantante nacida en Nogoyá apareció en escena con un outfit que parecía hacerles honor a Britney, Beyoncé y JLo en su esplendor, allá por los comienzos de los dosmil, con estrellas, rosa, strass y tiro bajo. Es que Emilia Mernes se inspiró en esta década para .mp3, su segundo disco, que navega entre el pop y el R&B, dejando de lado los ritmos más latinos y ligados al trap (sonidos que exploró en momentos previos de su carrera y con los cuales se hizo conocida). El show repasó el último álbum y sumó canciones de ¿Tú crees en mí?, su primer disco, como "Cuatro veinte" , "Intoxicao" y "Latin Girl".

"Otro outfit que quedó pa' la historia (damn, girl)" | Foto: Alejandra Morasano

Cuando cantaba "Ojitos verdes", una canción dedicada "a las mujeres que la pelean" -según ha declarado en algunas entrevistas-, la plataforma en la que estaba parada la elevó y la condujo -cual alfombra de Aladín- hasta el fondo del campo del Movistar Arena. Allí la esperaba un segundo escenario, más chico, ambientado como una habitación adolescente, con un escritorio y una silla claramente rosa.

Luego del hitazo "La Chain", la situación se puso más íntima, y en "Cielo en la mente" tocó la guitarra tímidamente. Luego, ya volviendo al escenario principal, habló con el público y agradeció el esfuerzo que implicó comprar la entrada estos días. "Se armaron unos outfits increíbles, iconics", dijo. También les agradeció a sus papás, que estaban presentes, y que "cerraron la panadería" para viajar desde Entre Ríos a verla: "Un gran suceso, así que imagínense".

Emilia: dos noches entre hitazos, agradecimientos y una silla rosa | Foto: Alejandra Morasano

Emilia siguió los pasos de las coreografías a la perfección y cantó sin tropiezos las casi dos horas de su show, y es inevitable pensar que es una fiel representante de una generación que no muestra grietas en sus performances. Esta característica los erige en algo así como pequeños robots, con contados espacios para la emoción y la espontaneidad.

El único artista invitado de la noche fue el trapero Duki, su pareja, con quien cantaron el tema que comparten y que Emilia aseguró que le cambió la vida, "Como si no importara". La emoción hasta las lágrimas la inundó cuando cantó "Guerrero", canción que le dedicó a su papá, una de las más autorreferenciales del show.

Emilia siguió las coreografías a la perfección | Foto: Alejandra Morasano

También sonó "Los del espacio", que la une con María Becerra, Duki, Tiago PZK, LIT killah, Rusherking, Big One y FMK, pero solo con ella cantando encima de las pistas, lo que remarcó la ausencia del grupo. A diferencia del show del domingo, en el sábado sí la habían acompañado Duki, Tiago PZK y FMK.

Finalmente, el recital cerró con la tríada infalible a nivel pop hitero: "La original" (tema que comparte con Tini), "GTA" y "No se ve". Terminó con todo el público coreando "detrás del humo no se ve, no, no se ve". Y, entonces, una pregunta se asomó: ¿es Emilia la nueva estrella pop que Argentina tiene para exportar? Ayer ganó puntos.

Sola o acompañada, Emilia da el cupo para estrella de exportación | Foto: Alejandra Morasano





