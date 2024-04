Con la idea de no dejar batalla sin pelear, los bloques de la oposición no aliada a Javier Milei: Unión por la Patria, el socialismo y la izquierda, organizaron una jornada con constitucionalistas para tratar el megaDNU 70 que el Presidente firmó al comienzo de su gobierno para desregular la economía y que permitió aumentos masivos en prepagas (que ahora, extrañamente, el Gobierno critica) y nuevos contratos de alquileres, entre otras cosas. El objetivo es, además de dar argumentos de especialistas, conseguir masa crítica para rechazar el decreto en Diputados. "El partido se está jugando, no está nada perdido, y hay que tratar de generar las condiciones para ganarlo", dijo el titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.



En unos días, se cumplirá un mes de la votación en el Senado que terminó con el rechazo del DNU que está vigente desde el 20 de diciembre y que continúa operativo dado que, para que el Congreso lo anule, tiene que ser rechazado por ambas cámaras. La Corte Suprema también tiene bajo análisis la norma, pero parece haber decidido no hacer nada al respecto. Solo el capítulo la reforma laboral del DNU se encuentra suspendido por una serie de fallos judiciales, al tiempo que hay amparos por los aumentos de las prepagas, algunos colectivos y muchos individuales.



En el Senado, el megaDNU se rechazó con 42 votos en contra, 25 a favor y cuatro abstenciones. Pero en Diputados el escenario se presenta difícil para reunir una mayoría que lo rechace. Por eso, y para darle impulso a esa postura, los bloques de Unión por la Patria, los diputados socialistas y de la izquierda organizaron unas jornadas con constitucionalistas, que analizarán los aspectos polémicos del decreto, que modificó más de 300 normas.



La actividad, que arrancará este martes a las 14, en el Anexo C de Diputados, tendrá entre sus participantes a Andrés Gil Dominguez, Eduardo Barcesat, Pablo Manili, entre otros juristas. “Es imprescindible rechazar el inconstitucional y nocivo DNU 70/2023. Por eso, diputadas y diputados de distintos bloques de la Cámara de Diputados recibiremos a constitucionalistas y especialistas del derecho”, escribió Martínez, quien recordó que desde hace un mes "la pelota está en la Cámara de Diputados”. Pisada, cabría agregar.



Martínez dijo que seguirán “trabajando para en el menor tiempo posible estar en condiciones de rechazar el DNU”. Esto ocurre mientras sectores del Gobierno intentan negociar una nueva Ley Ómnibus que sería enviada al Congreso de forma inminente. “Nosotros tenemos que tener claro qué tenemos que hacer nosotros. Tenemos que tener una agenda propia de diputados y senadores: jubilaciones, salario docente, universidades públicas y distintos debates que se van a ir dando y que tenemos que dar virtuosamente para reemplazar al DNU”, remarcó.

El jefe de la bancada de Unión por la Patria explicó que “el plan inicial del Gobierno tenía tres patas: primero lo que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, en las primeras semanas de Gobierno con una enorme devaluación del 120 por ciento que se trasladó a precios, después la Ley Ómnibus y el DNU 70. Lo que está plenamente vigente es la política económica de Javier Milei, y ahí tenemos que poner toda la atención, porque los otros temas pueden retrasarse más o menos”, indicó.

En la misma línea, la diputada Vanesa Siley sostuvo que se trata de “un DNU que fue escrito por los estudios de abogados de los grandes grupos económicos concentrados, que trata temas prohibidos por la Constitución Nacional, y cuyos efectos de fondo siguen corriendo, atacando y devaluando el patrimonio de la República Argentina”. “Tenemos que terminar de rechazar el mega DNU de Javier Milei en defensa de las argentinas y los argentinos”, agregó.

El bloque de Unión por la Patria está conformado por 99 diputados. Sumados otros sectores opositores, por ahora no superan los 110 votos que necesitan para avanzar contra el megaDNU. Por eso, todavía no pidieron una sesión especial para tratar el tema; en Diputados, con 10 firmas se puede pedir y el presidente de la Cámara, Martín Menem, no puede recurrir a la maniobra dilatoria que, por un tiempo, hizo la vicepresidenta Victoria Villarruel en el Senado. En la Cámara baja el problema es reunir los votos, y las bancas para llegar al quórum de 129. Esto queda en manos de los que convocan a la sesión. Con la nueva iniciativa, intentan mover el avispero para lograr llegar al número necesario. La realidad es que dependerá, entre otras cosas, de cómo siga la negociación de Milei con los gobernadores. Y de qué actitud adopte el radicalismo, que en el Senado acompañó mayoritariamente el DNU.