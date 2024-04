El presidente Javier Milei mantuvo una extensa charla con el periodista Alejandro Fantino, en su canal de streaming Neura, en la que se despachó sobre distintos temas. Entre las principales definiciones, el ultraderechista soprendió al hablar de una posible "recuperación" de las Islas Malvinas, a partir del alineamiento con Estados Unidos. También, se referió al Pacto de Mayo, a un futuro plan de blanqueo y a las diferencias con Alberto Benegas Lynch. Además, reflexionó sobre los principales números de la economía en estos cuatro meses de gestión, y hasta se mostró confiado con una posible reelección.

"Fue el mayor acto de soberanía militar en los últimos cuarenta años porque hacer una base militar en Ushuaia avala el reclamo sobre la Antártida. Ushuaia es la capital de Malvinas, es el primer paso para empezar a pensar la recuperación de Malvinas", afirmó Milei, en un intento de darle un tinte nacionalista al cuestionado encuentro que mantuvo con la jefa del comando sur de Estados Unidos, Laura Richardson, en Tierra del Fuego.

Al mismo tiempo, señaló que la recuperación de Malvinas debe ser por la vía diplomática: “Estoy pensando en recuperar Malvinas, pero es un proceso largo”, lanzó.

El mandatario de ultraderecha también se refirió a su relación con Israel y reafirmó que "vamos a mudar la embajada argentina de Israel a Jerusalén occidental". Consultado sobre los posibles riesgos que esta decisión conlleva, Milei sostuvo: “¿Vos te crees que la Argentina va a salir de ese radar? (por los terroristas). No existen los tibios. Los tibios son cobardes. Las chances de que te lleven puestas son más grandes”, afirmó.

Pacto de Mayo y oposición

“No me importa si se me cae el pacto de Mayo, si no me aprueban la Ley Bases. Si quieren confrontar, va a haber confrontación. Se lo digo a todo el sistema político: son diez reglas para una economía sana", afirmó desafiante el Presidente.

Asimismo, descartó la posibilidad de cerrar el Congreso: "Ni loco. Es una estupidez. ¿A dónde mandé la Ley Bases?", afirmó Milei, y se mostró confiado de cara las elecciones legislativas. "En 2025 sería el cambio en la composición de las Cámaras que me permitiria avanzar con las reformas políticas", aseguró.

Sobre Mauricio Macri y CFK

Milei volvió a criticar a un sector del radicalismo y ratificó una alianza con Mauricio Macri, con quien reconoció habla mucho y muy seguido. "Mauricio es el presidente del PRO y vamos a empezar a trabajar en la convergencia para que de cara al 2025 construyamos una expresión liberal.

Sin embargo, también elogió a Patricia Bullrich, a quien definió como "fabulosa, maravillosa, increíble", al tiempo que dijo que el ministro de Defensa, (Luis) "Petri la está rompiendo toda".

Para quien no tuvo palabras de elogio fue para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sobre la que vaticinó el fin de su carrera política: "No vuelve más", afirmó Milei. Sin embargo, reconoció que "podrá jugar con algún otro alfil", aunque le restó chances: "El que mejor mide, mide 17 por ciento”, lanzó en referencia a Axel Kicillof.

Plan de blanqueo

Durante la entrevista, el mandatario adelantó que habrá una ley de blanqueo para que los argentinos usen los dólares que tienen "debajo del colchón".

“Algunas cosas que los políticos definen como delitos para mí no son. Reventarle la cabeza al pagador de impuestos está bien, son delitos los que afectan a sus finanzas personales. Si querés usá 50 palos verdes no declarados me importa un rábano. Vas preso de acuerdo a las leyes de ahora. La gente fugaba dólares para huir del peso que lo estafaban con el impuesto inflacionario", detalló el Presidente.



Y siguió: "Para mí el dólar blue no es ilegal. Te permite escaparte de la estafa del peso. Yo no persigo a nadie porque compre dólares en la calle. Si te querés poner a hacer transacciones en dólares con la gente de acá, hacé lo que quieras. Lo que tenés que entender, y esto es lo que está detrás del DNU y la Ley Bases: haces condiciones flexibles para que puedan blanquear y listo”.

Tarifas

Por otro lado, Milei defendió el brutal incremento de tarifas, tras la quita de subsidios y aseguró: "No es que las tarifas sean caras, son irrisorias si las comparás. Hay que entender que tienen un costo que se tiene que pagar porque si no te quedás sin empresas. El precio es el que hay”.

“La energía o el gas o el agua es cara, sin subsidios, el problema es que 20 años de populismo te dejaron pobre. No es lo que cuesta la tarifa, es que el país se empobreció. El salario promedio, hasta que se fue Carlos (Menem) era 3 mil dólares. Hoy es de 600 dólares exagerando. Nuestro salario promedio cayó un 80 por ciento. Nos empobrecieron", agregó.

“De vuelta, los 20 años de populismo lo tiene que pagar otro. Vos estás mirando un lado del mostrador”, cerró.

Benegas Lynch

En otro tramo de la charla, el Presidente se refirió a la polémica frase de Alberto "Bertie" Benegas Lynch sobre la obligatoriedad de la educación pública y aseguró que fue “desafortunada”. Sin embargo, aclaró que “fue sacada de contexto” y apuntó contra la prensa, al asegurar que hay ciertos medios o ciertos periodistas con los que “no hay que hablar”.

“Fue un error de Bertie ir ahí. Hay periodistas que trabajan para destruirnos”, afirmó Milei.

Imagen positiva y reelección

"Estoy haciendo el ajuste más grande de la historia y mi imagen sigue en 70 por ciento”, afirmó Milei, al referirse a su política de ajuste y motosierra, y se mostró despreocupado por las "trabas" de la oposición en el Congreso porque, según consideró, tiene la confianza del pueblo argentino.

"No me importa que me reboten las leyes. Puedo llegar al 2025 con la economía a full, a pesar de la política", afirmó. “Vamos a dar el batacazo en 2025″, lanzó. Y agregó que por eso está armando con fortaleza el partido en la Ciudad de Buenos Aires.

Al ser consultado si piensa aspirar a la reelección en 2027, Milei respondió: “Si la gente lo determina, sí. Si cumplo con los objetivos planteados, sí”.

“Mi imagen está en el mismo nivel que cuando asumí y hoy se reveló un dato que es que soy el segundo presidente con mejor imagen del mundo”, afirmó entusiasmado.