El polémico legislador libertario, Alberto "Bertie" Benegas Lynch, apuntó contra el Estado y la injerencia que, a su criterio, ejerce sobre las decisiones que toman los padres con sus hijos. "No creo en la obligatoriedad de la educación", dijo. Y agregó: "la libertad es también si no querés mandar a tu hijo a la escuela para que te ayude en el taller”. La postura fue duramente criticada en las redes donde sus frases se trasformaron en tendencia.

"A mi eso, más que a libertad, me suena a esclavitud", le lanzó entre otras la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman y también respondió Unicef Argentina. "Trabajar aleja a los chicos y las chicas de su derecho a aprender, jugar y crecer felices", tuiteó y agregó el posteo con el que a esa hora cada quién respondía en las redes: DerechoALaEducacion.

"Muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller junto al padre trabajando y no lo puede mandar a la universidad", señaló ayer el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Benegas Lynch, en declaraciones radiales. “Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. Es una responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor", agregó el legislador oficialista, hijo de Alberto Benegas Lynch, un economista a quien el presidente Javier Milei considera "prócer".

El programa que LLA tiene para el área educativa apenas está comenzando a ponerse en marcha. La propuesta de Benegas Lynch se enfrenta además a la Asignación Universal por Hijo, que se otorga con el compromiso de que los menores deban seguir concurriendo a la escuela y mantener la obligatoriedad de la regularidad escolar, así como cumplir con el cronograma de vacunación del Estado.

“La educación es el eje de la civilización. ¿Cómo se te ocurre darle a un comité de burócratas la decisión de la educación? ¿Al Estado? ¿Al Ministerio de Educación?”, señaló el diputado de LLA y agregó: “Lo que se supone de una familia es que traen un chico al mundo para educarlo, para protegerlo, para que sea una mejor persona, y para que cambie el mundo". En la misma línea y en sintonía con el pensamiento neoliberal de su partido, Benegas Lynch indicó que creía “en el individuo, en las decisiones que tomemos en nuestras vidas, y creo que el Estado está solo para proteger los derechos individuales e impartir justicia”.

La propia Sandra Petovello salió a cruzarlo. La titular de la cartera de Capital Humano compartió en Instagram una imagen que dice "hombres trabajando y niños estudiando", acompañada de un texto en el que asegura, entre otras cosas, que "la educación obligatoria promueve la libertad de los menores tutelados por adultos".

Las críticas se escucharon desde todo el arco político, desde Daniel Filmus, exministro de Educación y Ciencia, que le recordó que Julio Argentino Roca, a quien Benegas Lynch idolatra, fue quien promulgó la educación obligatoria, hasta el diputado radical Maximiliano Ferrario, que acusó al libertario de "atrasar 140 años".





