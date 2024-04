A la espera de un jueves clave, cuando ocurrirá la reunión del consejo directivo de la CGT y el congreso nacional de Camioneros, el titular de ATE Capital, Daniel Catalano, advirtió que los empleados estatales no van a tolerar la "militarización de los puestos de trabajo", "la policía armada" en las dependencias públicas y "los despidos arbitrarios" por parte del Gobierno Nacional.

Catalano ofreció una conferencia de prensa acompañado por una decena de gremios que respaldaron el reclamo de los empleados estatales frente a la ola de despidos ejecutados a principios de este mes por el gobierno de La Libertad Avanza.

Los gremios presentes también plantearon sus propias reivindicaciones frente a las amenazas privatizadoras del presidente Javier Milei, que ponen en peligro más puestos de trabajo en áreas como Banco Nación y los medios públicos, o las censantías y empleos puestos en riesgo por la brusca caída de la actividad económica.

En ese tono, el diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, sostuvo que es momento de "activar la unidad" en el movimiento obrero para "generar un gran paro nacional". Palazzo apuntó contra el gobierno de ultraderecha por "disponer los destinos de nuestro país en desmedro de la clase trabajadora" y arengó: "No podemos permitir que ocurra".

Otro de los presentes fue Paco Manrique, diputado nacional y secretario general adjunto del SMATA, que pidió movilizarse "dentro de las estructuras sindicales" porque "pueblo no puede salir a la calle en desbandada, lo inteligente es que salga organizado".

La conferencia de prensa ocurrió 48 horas antes de la reunión del consejo directivo de la CGT, donde se deberán definir los pasos a seguir por la central obrera, que sigue indefinida entre la convocatoria a una movilización o a un paro general en respuesta a la política económica de Milei.

Este jueves también ocurrirá el congreso nacional del sindicato de Camioneros, que reunirá a 20 mil trabajadores del sector. El gremio liderado por los Moyano planteó un desafió concreto al plan de Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, al firmar un acuerdo paritaria que recupera el poder adquisitivo de sus trabajadores; superando la inflación acumulada.

Caputo aseguró que el Gobierno no homologará dicho acuerdo, mientras que Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio y triunviro de la CGT, prometió responder con un paro. “Empresa que no pague, actividad que no trabaja”, sostuvo. La medida de fuerza estaba anunciada para este lunes si la Secretaría de Trabajo no homologaba el convenio que Camioneros firmó con las cámaras empresarias. Pero –por el feriado extra largo— los plazos para la homologación vencen este jueves.

La denuncia de ATE

En la conferencia de prensa, Catalano comunicó que se realizó una denuncia con el objetivo de "ir contra las autoridades por incursionar en el delito del Art. 248 por abuso de la autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos".



Esta acusación está basada en "dos hechos gravísimos" vinculados con fuerzas de seguridad que estuvieron armadas "adentro de los establecimientos" que funcionan como oficinas de atención al público. "No sólo expusieron a trabajadores y trabajadoras que se estaban manifestando sino a la sociedad toda", explicó Catalano.



Además, se señaló que, adentro de las dependencias públicas, "la policía realizó tareas de inteligencia: sacó fotos, filmó, grabó a los compañeros y compañeras que estaban ejerciendo su derecho".

El titular de ATE-Capital estuvo acompañado por Carmen Arias de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo; Charly Pisoni de H.I.J.O.S; Victoria Montenegro, legisladora porteña de Unión por la Patria; Monona Rodríguez y Eduardo López de la Unión de Trabajadores de la Educación; Claudio Marín, del sindicato de telecomunicaciones FOETRA; Diego Morales,, del Centro de Estudios Legales y Sociales y Agustín Lecchi, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), entre otros.