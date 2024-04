En la era digital actual, WhatsApp es la herramienta fundamental para la comunicación, y es utilizada a diario por más de 2 mil millones de usuarios en todo el mundo. ¿Por qué es importante eliminar los números antiguos y cómo esto puede impactar en tu seguridad y privacidad en línea?

La plataforma de mensajería instantánea transformó la forma en que las personas se conectan con sus círculos sociales, ofreciendo una vía rápida y práctica para intercambiar mensajes, fotos, videos y documentos.

Pero, a pesar de la comodidad que ofrece esta forma de comunicación, son pocos los usuarios que tienen en cuenta los riesgos asociados con mantener números de teléfono obsoletos en sus listas de contactos de WhatsApp. Esto es porque, quien hace este simple procedimiento, está protegiendo la información personal contra accesos no autorizados.

Es que al conservar números de teléfono obsoletos en la lista de contactos de WhatsApp, se deja una puerta abierta para que personas no deseadas acceden al perfil personal, lo que puede terminar con problemas por robo de identidad o acoso cibernético.

La protección de los datos personales es un aspecto crucial a considerar. WhatsApp recopila una cantidad significativa de información sobre sus usuarios, incluidos los datos de contacto almacenados en las agendas.



Ademas, eliminar números antiguos de la lista de contactos de WhatsApp también puede mejorar la experiencia como usuario. Con una lista de contactos más limpia y actualizada, es más fácil encontrar a las personas con las que deseas comunicarte, lo que puede ahorrarte tiempo y reducir la frustración asociada con la búsqueda de contactos obsoletos.



Según señalan los expertos en ciberseguridad, mantener números antiguos en tu lista de contactos de WhatsApp puede abrir la puerta al spam y a mensajes no deseados. Los números de teléfono obsoletos pueden caer en manos equivocadas y ser utilizados por spammers para enviar mensajes no solicitados, enlaces maliciosos o contenido no deseado.

¿Cómo se puede eliminar un contacto en WhatsApp?

Ingresar a WhatsApp y abrir el listado de chats.

Seleccionar la persona que se quiere eliminar.

Presionar "Ver en la libreta de contactos".

Seleccionar "Eliminar".

Es importante aclarar que cuando se elimina un contacto de WhatsApp, también se eliminan todos los mensajes y archivos compartidos con esa persona. Borrar números antiguos de la lista de contactos de WhatsApp es una medida crucial para proteger la seguridad y privacidad en línea.

