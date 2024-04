El expresidente estadounidense Donald Trump lanzó un nuevo spot de campaña, de cara a las elecciones de noviembre en las que se enfrentará con el actual mandatario, Joe Biden, en el que se compara con el eclipse solar que pudo observarse tanto en Estado Unidos como en México y Canadá.

El video, que fue publicado por el exmandatario republicano en su red social Truth Social, comienza con un anuncio: "El momento más importante de la historia de la humanidad tendrá lugar en 2024", mientras se alternan imágenes del eclipse y de personas con protección en los ojos admirando el fenómeno.

Luego, en la pieza audiovisual -que dura un minuto y 25 segundos y está musicalizada con la canción de 2001: Odisea del espacio, la película de Stanley Kubrick- empieza a aparecer entre el eclipse y la gente la silueta del perfil de Trump, con la leyenda "Salvaremos a América y la haremos grande otra vez", el eslogan de campaña del republicano.

No es la primera vez que Trump recurre a comparaciones insólitas. Días atrás se comparó con Jesús, en el marco de un proceso judicial en el que está acusado de falsificar los libros contables de su empresa para encubrir como gastos legales el pago realizado a la actriz Stormy Daniels, para silenciar un encuentro sexual de 2006 que el republicano de 77 años siempre ha negado.



"Es irónico que Cristo atravesó su mayor persecución la misma semana en la que estaban tratando de robarte tu propiedad. ¿Pero has visto este verso?: 'También me han rodeado de palabras de odio, y luchó contra mí sin causa. A cambio de mi amor son mis acusadores, pero me entrego a la oración. Así me han pagado mal por bien, y odio por mi amor'", posteó en redes sociales el exmandatario, compartiendo un mensaje que le había enviado un seguidor.

Luego, en una publicación en la que hizo referencia al mismo proceso judicial, se comparó con Nelson Mandela, el líder político y activista que luchó contra el apartheid en Sudáfrica. "Si este lacayo partidista (el juez Juan Merchán) quiere ponerme en la cárcel por decir la verdad abierta y obvia, con gusto me convertiré en un Nelson Mandela moderno. Será mi gran honor", declaró.

“Imagínense ser tan egocéntrico como para compararse con Jesucristo y Nelson Mandela en el corto lapso de poco más de una semana: ese es Donald Trump”, dijo con burla Jasmine Harris, directora para medios afroamericanos de la campaña de Biden.