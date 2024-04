El premio mayor en el reparto de posiciones y áreas de control bajo el gobierno de Milei, quedó en manos de Paolo Rocca, con la conducción de la compañía estatal YPF desde su estatización tiene bajo control el yacimiento de Vaca Muerta. El empresario industrial, de las ramas siderúrgica y petrolera, es uno de los 6 argentinos que integra la lista Forbes global, y tiene la cíclica peculiaridad de apoyar – y ser parte – de gobiernos abiertamente desindustrializadores. En esta ocasión, YPF como botín es recompensa suficiente.



Horacio Marín, proveniente de Tecpetrol (era el segundo de la empresa), es presidente y CEO de YPF S.A. Tecpetrol es la petrolera y gasífera de Paolo Rocca.

A Marín se sumaron:

- Matías Farina, proveniente de Tecpetrol, ocupa el área de Exploración y Producción de YPF.

- Gustavo Gallino, otro hombre de Techint (ex director general de Techint Ingeniería y Construcción) es vicepresidente de infraestructura de la petrolera, puesto clave para las ambiciones de Tecpetrol sobre Vaca Muerta.

- Federico Barroetaveña, que viene de trabajar en el área financiera de Techint, hoy es el director financiero de YPF.

- Lisandro Deleonardis, ex Director de Relaciones Institucionales de Techint durante 8 años y antes Gerente de Relaciones Institucionales Región Andina es ahora Vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF.

Para completar el negocio, Rocca colocó a Luis de Ridder, ex gerente de Petróleo de Tecpetrol, como subsecretario de Hidrocarburos y a Horacio Amartino, de Presupuestos, Planning y Control de Techint, como director de la Unidad Ejecutora de Gasoductos, negocio que le interesa particularmente a Rocca. Si bien fuera de YPF, enmarcados en áreas energéticas que deben regular o interactuar con Tecpetrol.

Cabe señalar que Rocca colocó, además, a otros funcionarios en la Secretaría de Trabajo. Resulta evidente su interés en esta área en medio de una discusión con los trabajadores siderúrgicos a los que no les paga igual que como aumenta los precios del acero. Ellos son: Miguel Ponte, ex Recursos Humanos de Techint y ex funcionario de Macri, Julio Cordero, del Departamento Jurídico de Techint y Ernesto Rona, directivo de Techint y especialista en recursos humanos.

Pero el reparto no termina ahí. YPF se convirtió en el espejo que muestra la fiel representación del poder económico local en el gobierno de Milei. Nicolás Posse, más conocido por pertenencia al grupo de Eurnekian que por su rol institucional como Jefe de Gabinete, tiene un lugar en la petrolera estatal.

El curriculum vitae señala en una especie de presuntuosa presentación en sociedad “…amplia experiencia en Transformación Cultural, Organizaciones Agiles, Liderazgo y Comunicación, Procesos de Cambio, Mejora Continua, Calidad y Digitalización. Cuenta con experiencia en dirección de proyectos de innovación y start ups en diversas industrias y perfiles de compañías”. Aunque sea difícil de creer, esta transcripción textual que podría adaptarse a cualquier empresa o industria, corresponde a la biografía publicada en la página oficial de YPF S.A. de un extraño y misterioso director: nada más ni nada menos que el enigmático Jefe de Ministro de la Nación Nicolás Posse, a quien con cierta malicia apodan “el mudo” en los pasillos de Balcarce 50. El curriculum también lo presenta como un “transformador cultural”.

Posse no tiene experiencia en el sector hidrocarburífero. El CV describe algunos de sus trabajos: “…Molinos Río de la Plata, como Gerente de Unidad de Negocios Pastas Regional Mercosur” (si, pastas!). También “se ha desempeñado como Director de Marketing en Telecom Argentina, y como Managing (o sea Gerente) Director de la Región Río de la Plata en Red Bull”. Es decir, ninguna experiencia en el sector en refinación o producción de petróleo o algo parecido

¿Cuáles son, entonces, las razones por las cuales el silencioso Nicolás Posee se autodesignó (la Secretaría de Energía que solicita el nombramiento depende de él mismo) como director de YPF? El antecedente principal por el cual termina en YPF es, sin dudas, haber sido C.E.O. de Interbaires – Duty Free Shops en el Sistema Aeroportuario Argentino, en el corredor bioceánico (que nunca arrancó) en Corporación América entre 2007 y 2015, y Gerente de Aeropuertos Argentina 2000 hasta diciembre de 2023. En efecto, Nicolás Posse proviene de las huestes de Corporación América de Eduardo Eurnekian que a su vez tiene en su portafolio de negocios la empresa petrolera-gasífera CGC.

No termina allí la participación de funcionarios del Grupo Eurnekian en la petrolera estatal. El que tiene experiencia de sobra en el área petrolera es otro director de YPF S.A., el Ingeniero graduado en el ITBA (igual que Posee) José Rolandi, que ostenta, a la vez, otro cargo, el de vicejefe de Gabinete de Nicolás Posse.

Es recordado por ser un férreo defensor del tristemente célebre Ministro de Energía de Mauricio Macri, Juan José Aranguren. De hecho, publicó en 2018 artículos en INFOBAE defendiendo la política de shock y pidiendo que se eliminen los subsidios energéticos, una de las notas se tituló “¿Y si ponen a Aranguren al frente de Economía?”. Pero es cierto que, a diferencia de Posse, a Rolandi no se le puede reclamar inexperiencia en el sector: fue Gerente Comercial de una petrolera donde era responsable de la comercialización de crudo y gas natural ¿Alguno se anima a adivinar de que compañía? Si, en la petrolera de los Eurnekián, CGC.

Por cierto, Rolandi se preocupó en aclarar que la tarea de director la asumía para resolver los problemas de los argentinos en carácter honorario, lo que se describe en el Decreto N° 48/2023. Valdría la aclaración de la compañía respecto a la percepción de los honorarios, tanto de Posee como de Rolandi, como directores de YPF S.A., ya que la información oficial de YPF no aclara si ambos desarrollan tan importante tarea “ad honorem”.

¿A nadie le preocupan las incompatibilidades éticas o legales de dos caracterizados ex – ejecutivos de empresas que pueden tener intereses contrapuestos con YPF S.A.? Esto no resulta una cuestión menor: hoy se está avanzando en la venta de YPF de áreas maduras en todo el país. A esto se puede sumar el proyecto de GNL, anunciado por la anterior administración, pero que ahora está abierto a “otros capitales nacionales” como dijo el presidente de la Compañía Horacio Marín.

Beneficios con nombre y apellido

Desde que asumió Milei, sucedió que:

- La desregulación del sector hidrocarburífero benefició a Tecpetrol.

- La eliminación de la doble imposición con Luxemburgo, donde tiene su casa matriz el Grupo Techint.

- En el DNU 70/23, a partir de la eliminación de la responsabilidad solidaria para la tercerización laboral, se beneficia al Grupo Techint, que tiene como práctica habitual la tercerización de sus trabajadores y es una reivindicación que se sostiene desde el intento de reforma laboral de Macri en 2017.

- A partir de la política de cielos abiertos y la desregulación de los servicios de rampa en los aeropuertos del DNU 70/2023 -que perjudica a Aerolíneas Argentinas-, se ve favorecido Eurnekian, quien renovó hace dos años por otros diez el Contrato de Concesión Aeropuertos Argentina 2000.

- Se podría ver beneficiado a partir de la privatización de Aerolíneas Argentinas. Eurnekian administra 52 aeropuertos en 6 países y es probable que pretenda adquirir la aerolínea de bandera.

- La empresa petrolera-gasífera CGC de Eurnekian se benefició con la política adoptada por el gobierno de Milei de llevar el barril al export parity.

El vínculo entre el gobierno nacional y este par de empresarios se evidencia, por cierto, públicamente a partir de reiteradas declaraciones. El mes pasado en la conferencia sobre energía CERAWeek by S&P Global Rocca expresaba “Tenemos muchas esperanzas puestas en el nuevo presidente”, “su programa económico suena a lo que Argentina necesita, como la reducción del déficit fiscal y del gasto público del 40% al 25% y una liberalización del mercado”. Por su parte, Eurnekian indicaba en septiembre del año pasado en una entrevista en el Financial Times “creo que Milei sería un buen presidente”.

¿De quién es la compañía? ¿Qué intereses representa? ¿Es de los argentinos o de dos grandes empresarios que colocan empleados que trabajan de los dos lados del mostrador para hacer negocios para sus verdaderos empleadores.