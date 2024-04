En la última sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, las y los ediles aprobaron la institución de la Semana Municipal Contra el Acoso Sexual Callejero, que se desarrollará durante la segunda semana de abril de cada año. El proyecto busca promover e impulsar campañas educativas e informativas sobre el acoso callejero en los Centros Integradores Comunitarios de la Municipalidad, en los consejos profesionales y en las empresas de transporte.

La autora del proyecto, Malvina Gareca (Vamos por Salta), destacó que desde 2016 viene prestando atención a la problemática. La organización Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), que integra, presentan anualmente un relevamiento sobre las situaciones de acoso sexual callejero en la ciudad de Salta, lo que le permitió manifestar que "año tras año las cifras se siguen manteniendo".

La concejala consideró que estas cifras "nos invitan a ver qué podemos hacer para poder trabajar en pos de mermar estas situaciones que se dan a diario". Los últimos datos recogidos en 2023 han visibilizado que nueve de cada diez mujeres encuestadas vivieron alguna situación de acoso sexual callejero. "Esto es una cifra que se mantiene a lo largo de los años", insistió Gareca.

Además, señaló que seis de cada diez mujeres mencionaron que el horario en el cual se sienten con mayor desprotección es durante la noche. Mientras que en el espectro de situaciones que han tenido que padecer se destacó que un 56% dijo que alguien las persiguió por la calle; un 34% aseguró que vivió alguna situación de exhibicionismo, y un 77%, es decir, siete de cada diez mujeres, expresó que le hicieron algún comentario sexualmente explícito acerca de su persona.

En cuanto a las reacciones que tuvieron las encuestadas ante estas situaciones, el 44% manifestó que no pudo reaccionar; el 33% dijo que se fue del lugar; el 16% afirmó que lo enfrentó sola, ya que en muy pocos casos pidieron ayuda o intervino alguien en la calle.

La concejala también señaló que el 94% de las mujeres no denuncia estos hechos. Por lo que consideró sumamente importante recordar que en la provincia se cuenta con una normativa que sanciona al acoso callejero. "En el artículo 115 de la ley provincial 7.135, que es el Código Contravencional, ya está previsto esto como una situación para denunciar", informó.

La norma dispone que será sancionado con arresto de hasta 20 días o multa de hasta 20 días quien en espacios públicos o privados de acceso público, despliegue conductas o acciones, físicas o verbales, con connotación sexual, en contra de cualquier persona, que de manera directa o indirecta afecte o perturbe su vida, dignidad, libertad, integridad física o psicológica o la libre circulación, generando intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo, siempre y cuando el hecho no configure delito.

Sin embargo, Gareca contó que en el último relevamiento, el 62% de las encuestadas dijo que desconoce que se encuentran ante una situación de contravención cuando se habla de acoso sexual callejero. La edila afirmó que los números vertidos en el recinto representan "un trabajo serio para ver cómo podemos trabajar en políticas públicas y cómo desde esta banca puedo aportar justamente en este sentido".

En el mismo sentido dijo que la institución de la Semana Municipal Contra el Acoso Sexual Callejero "es un avance en pos de poder seguir informando, educando y poder prevenir este tipo de situaciones que tanto nos preocupan". También se enmarca dentro de los términos de la Ley Nacional Nº 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. La nueva ordenanza tiene por objeto promover e impulsar campañas educativas e informativas sobre el acoso callejero.

Además, dispone que se coloquen carteles preventivos en espacios públicos, priorizando paradores de colectivos y cara pantallas en inmediaciones de establecimientos educativos. Asimismo, se llevarán adelante campañas de difusión en medios gráficos, radiales, digitales y televisivos. Y se ordenó que deberá incorporarse una solapa y banner digital en las páginas web de la Municipalidad y el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta.

Quedó asentado también que el Ejecutivo Municipal podrá celebrar convenios y articular con organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil para llevar adelante un relevamiento de datos sobre la problemática de acoso callejero, como asi también realizar talleres preventivos e informativos destinados a adolescentes y jóvenes de la ciudad de Salta. Además de la asignación de un presupuesto específico para cumplir con esta ordenanza.

Un tratamiento necesario

El concejal Martín Corral (Yo Participo) sostuvo que "20 o 25 años atrás no estaba dentro de la agenda" la problemática del acoso callejero porque "no se consideraba un hecho violencia". Remarcó que es un acto violento hacia la mujer que lo sufre porque se da sin un consentimiento. "No hay consentimiento, no tiene por qué soportarlo", insistió.

En ese marco, aseguró que la lucha contra la violencia que sufren las mujeres se tiene que dar en todos los aspectos porque "se nos siguen muriendo las mujeres, siguen matando mujeres, siguen matando niñas". Por ello dijo que iniciativas como la concientización sobre el acoso callejero permiten que los estados empiecen a "hilar fino sobre aquellos temas que antes ni siquiera se trataban o se tomaban como algo normal o natural". "Hay que visibilizarlo" y "sobre todo también hay que capacitar a las nuevas generaciones, a los niños, a las niñas, y a los jóvenes", agregó.

También habló el concejal Gustavo Farquharson (VPS), quien aseguró que ante el acoso callejero "es necesario seguir fortaleciendo políticas públicas desde el municipio para poder prevenirlo y erradicarlo". Por lo que lamentó la decisión del gobierno de Javier Milei de cerrar el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de Nación, lo que, dijo, "atenta contra este tipo de políticas y que en nuestra ciudad repercuten".

El edil puntualizó que todo el refuerzo en formación, capacitación y sensibilización debe incluir al conjunto de la sociedad: "no sólo a las mujeres, sino también a los varones, que deben erradicar prácticas que generan violencia y discriminación". Por su parte, la concejala Eliana Chuchuy (VPS) aseguró que "más allá de las banderías políticas, (es importante) tratar una situación que es innegable y muy recurrente" ya que cuestionó que "muchas veces se la naturaliza, se la minimiza, se desvisibiliza".