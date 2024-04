El gobernador bonaerense Axel Kicillof enfatizó que “es la Corte Suprema la que tiene que resolver el conflicto entre las provincias y Nación”, producto de los recortes de fondos decididos por el gobierno nacional, así como también la constitucionalidad del megaDNU que desreguló la economía. También desestimó la relevancia del Pacto de Mayo: “A nadie le importa un rábano”.

De esta manera, el mandatario bonaerense salió a responderle al presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, quien ayer en una conferencia en el Rotara Club afirmó que “hay que darle una chance a la política” para arreglar esos asuntos.

“No nos gusta que los temas de la política se judicialicen antes de tiempo” pero si el diálogo político no salda esos contrapuntos, “la Justicia lo resolverá”, indicó el ministro de la Corte.

“Es la Corte Suprema la que tiene que resolver"

Para Axel Kicillof, lo que demuestra que el diálogo entre el presidente Javier Milei y los gobernadores está en punto muerto es la serie de denuncias que presentaron varias provincias contra el ajuste de fondos y partidas.

“Es la Corte Suprema la que tiene que resolver en conflictos entre provincia y Nación, porque en este caso no lo puede resolver la política”, remarcó durante una entrevista por Futurock. Y respecto del DNU 70/2023, añadió, también “lo tiene que resolver la Corte Suprema” porque “la constitucionalidad está protestada ante la Justicia”.

“Todo aquello que no corresponde que el Gobierno nacional se apropie de las provincias hay que discutirlo en la Corte Suprema”, insistió y enumeró algunos de los fondos que el Poder Ejecutivo “manoteó” a la provincia de Buenos Aires y que estaban garantizados por pactos fiscales y leyes nacionales:

Fondo de financiamiento educativo, de la seguridad social, de transporte, de incentivo docente y aportes del tesoro nacional (ATN) “que se deberían distribuir a las provincias”, son algunos de los que los mandatarios dejaron de recibir producto del ajuste de La Libertad Avanza.

El Pacto de Mayo

Por otra parte, Kicillof minimizó la relevancia del Pacto de Mayo: “Recorro mucho el territorio de la provincia y a nadie le importa un rábano esa cuestión”, dijo al respecto.

“Lo que a la gente le importa es que no se puede comprar medicamentos, alimentos y los tarifazos” que son parte de “las consecuencias gravísimas” de las políticas de La Libertad Avanza, puntualizó.

Además, consideró que el Presidente no tiene noción del efecto de sus políticas en la vida cotidiana: “Milei piensa que Gobierno nacional no tiene población ni territorio y que todo es cosa de las provincias, pero no es así”.

En este sentido, le pidió al mandatario “que comprenda que no hay que desentenderse de los problemas reales”, aunque celebró que en algunas cuestiones “se haya dado cuenta de lo que generó”. Por ejemplo, citó, “con lo de las prepagas”.

“Caputo ahora dice que a la mano invisible se le va la mano"

Resulta que el ministro de Economía, Luis “Caputo ahora dice que a la mano invisible se le va la mano. Pero no sé si la mano era invisible o se le hizo visible ahora”, ironizó Kicillof.

Lo cierto, añadió, es que el Gobierno “se dio cuenta de que con la desregulación de las obras sociales se podían generar aumentos desmedidos de precio. Ahora le falta darse cuenta de que eso pasa con los precios de los alimentos y combustibles”, entre otros.

Para Kicillof, lo que está claro es que con las subas desproporcionadas de precios “se está generando una transferencia de ingresos enorme”. “Le están sacando plata a las mayorías y está yendo al bolsillo de alguien”, advirtió.