Después de varias postergaciones, el 30 de abril vence el plazo para que Mercado Pago ponga en marcha de la interoperabilidad de los códigos QR para los pagos con tarjeta desde las billeteras virtuales ordenada por el Banco Central, lo que pondrá un punto final a la pulseada de meses entre los bancos y las fintech .

Así lo confirmó ayer el director del BCRA, Pedro Inchauspe, durante el evento "Payments Day", donde aseguró que "la fecha del 30 de abril sigue firme". "Hay cosas para ajustar, pero esa fecha no va a moverse”, anunció, y se refirió, también, a la posibilidad de que Mercado Pago alcance o no un acuerdo con los bancos.

“El Banco Central es el regulador, no se va a meter en un acuerdo comercial. El cumplimiento de una norma no puede estar sujeto a un acuerdo comercial. Hemos hecho el esfuerzo para tener a todos los actores sentados en una mesa y la apertura no está sujeta a eso. Hay un objetivo del BCRA que tiene que ver con cuidar al usuario como ordena la Carta Orgánica. Y ese es el camino que creemos q hay que seguir”, dijo.

Y confirmó que ese mismo día también quedará desactivado el Débito Automático o Debin, un método de transferencia electrónica iniciado por quien cobra que, con la simple aceptación de quien paga, permite hacer pagos en forma periódica.

Mercado Pago utiliza el Debin para que sus clientes carguen sus cuentas bancarias en su billetera por única vez y tengan sus fondos disponibles. El Banco Central decidió que ese mecanismo sea reemplazado por las “transferencias pull”.



Qué es la interoperabilidad de códigos QR

La interoperabilidad implica que los usuarios puedan pagar con el mismo código QR, más allá de la aplicación o plataforma con la que decidan hacerlo. Es decir, que el usuario pueda utilizar el código QR de Mercado Pago -ya sea físico en un cartel o digital en la pantalla de una terminal POS- , para abonar sus compras con cualquiera de las billeteras digitales de su teléfono, tanto de bancos como de fintech.

La iniciativa busca "mejorar la experiencia de las personas usuarias y de los comercios, potenciar la interconexión de los sistemas de pagos y prevenir la existencia de maniobras monopólicas".

Mercado Pago posee más de 500.000 comercios asociados al medio de cobro con QR, por el BCRA busca que "abra" sus códigos a los bancos y permita a sus aplicaciones participar de estas operaciones. Además, la resolución prevé que los usuarios puedan pagar con tarjeta de crédito desde cualquier aplicación, independientemente de quién sea el proveedor del código.

Qué implica el fin del Debin

El cambio de normativa establece el reemplazo del fondeo de cuentas a través del Débito Inmediato (Debin) por el mecanismo de Transferencias Inmediatas Pull (TIP).

La disposición del BCRA establece que los participantes del sistema nacional de pagos -bancos y billeteras virtuales- que actualmente usan Debin deberán discontinuar la operatoria y habilitar a sus clientes las transferencias TIP para "prevenir casos de fraude".

Una de las estafas más recurrentes es aquella en la que, por ejemplo, estafadores se hacen pasar por compradores y engañan a los usuarios explicándoles que les enviaron una transferencia y necesitan que el usuario la acepte, cuando, en realidad, las víctimas aceptan que se envíe el dinero de su cuenta hacia la del estafador.