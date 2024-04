El ministro de Trabajo bonaerense y dirigente del Sindicato de Obreros Curtidores, Walter Correa, cuestionó el plan económico de Javier Milei al calificarlo de “industricidio” y le contestó con firmeza al diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch, quien el pasado fin de semana validó el trabajo infantil.



En respuesta al diputado e hijo del referente intelectual de Milei, Correa aseguró que la expresión a favor del trabajo infantil por parte de Benegas Lynch –quien durante una entrevista dijo que “libertad es que, si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo”– es “típica de patrón de estancia”.

En esa línea, Correa recordó que su propio padre fue criado por su abuelo en Tucumán, y que allí tuvo que trabajar desde chico, ya que las jornadas de trabajo eran muy largas para que los adultos de su familia pudieran cumplir con los objetivos que planteaban los patrones.

“Es una historia que la comparto con mucho orgullo, porque mi viejo es uno de los cabecitas negras que pudo estudiar y dar sustento a toda una familia. Y este Gobierno nos quiere llevar a eso. Al pre-peronismo, donde el trabajador no tenga ni derechos ni conquistas. A eso nos enfrentamos nosotros”, apuntó, en relación a los dichos del diputado Benegas Lynch.

En tanto, Correa estableció una línea clara entre el planteo de “Bertie” y el plan económico de Javier Milei, en particular a lo referido con el área de trabajo. “Yo veo que no hay ningún problema en discutir, pero siempre dentro del contexto de la realidad mundial, de lo que está pasando en el mundo, no en Twitter”, aclaró el ministro, consultado por la intención del Gobierno nacional de hacer reformas en ese sector.

“El trabajador en Argentina se rige por una ley de 1929, donde dice que la jornada semanal es de 48 horas. Bueno, discutamos. Tenemos la jornada anual superior a un trabajador de Japón. ¿Por qué no podemos pretender los convenios de metalúrgicos de Alemania, que trabajan de lunes a jueves? ¿Por qué no le damos cumplimiento al artículo 14 bis, donde hay un control de los trabajadores?”, se preguntó.

“¿Por qué no podemos discutir las ganancias de las empresas. Discutámoslo. Lo que pasa es que acá, en términos políticos, es el pre-peronismo, y en términos industriales, agroexportador. Esta es la entrega que ya tiene comprometida hacer el Presidente Milei”, concluyó.