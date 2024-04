El acertijo

Juan, Ricardo y Lucas, cenan durante tres días una hamburguesa cada uno. Para ello disponen de una plancha en la que caben sólo 2 hamburguesas. Cada lado de la hamburguesa tarda 3 minutos en hacerse. El primer y el segundo día cocinan Juan y Ricardo y ambos invierten 12 minutos en hacer las tres hamburguesas. Ponen dos hamburguesas en la plancha y las hacen por los dos lados, total 6 minutos. Luego ponen la tercera hamburguesa y la hacen por los dos lados, con lo que tardan 6 minutos más. Total 12 minutos. Al tercer día cocina Camilo y sólo tarda 9 minutos en hacer las 3 hamburguesas. ¿Cómo puede lograrlo? `

Respuesta: Pone 2 hamburguesas en la plancha: 3 minutos. Luego da vuelta una y saca la otra, poniendo la tercera en su lugar: 6 minutos. Ya hay una hecha, y ahora pone por la otra cara las otras dos: 9 minutos.

El dato

Las operadoras de telecomunicaciones europeas han invertido 500.000 millones de euros en la última década en desplegar infraestructuras de conectividad para cubrir las necesidades de acceso a las redes y mejorar su eficiencia, lo que ha permitido reducir gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, estas compañías indican que el sector “no es lo suficientemente fuerte” como para satisfacer los 174.000 millones de euros en nuevas inversiones que la Unión Europea informó que se requieren hasta 2030 para cumplir con las necesidades de conectividad. Debido a ello, los responsables de las 20 principales compañías de telecomunicaciones europeas, entre las que se encuentran Telefónica y Orange, remitieron una carta a la Unión Europea (UE) para pedir la participación de las grandes tecnológicas en la cobertura de parte de los costos de la infraestructura de red. Además de la UE, países como EEUU, Corea, Brasil, India, Australia y Singapur también están estudiando la posibilidad de obligar a las grandes tecnológicas a contribuir en la financiación de las redes.

La posta

La situación laboral precaria de los trabajadores ocupados que se encuentran en condición de pobreza aumentó en los últimos años. Esto se debe por el incremento del empleo informal, la disminución del salario real y la falta de efectividad de las políticas gubernamentales de empleo, según datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). Este porcentaje se elevó del 11,5 por ciento en 2012 al 32,5 por ciento en 2023. Se estima que esta cifra ha continuado aumentando en el primer trimestre de 2024 debido al aumento desproporcionado de los precios de las canastas básicas en relación con los ingresos de los trabajadores.

¿Cuál Es?

Apple ha demandado a un ex empleado por filtrar información confidencial y detalles secretos sobre nuevos servicios y dispositivos a periodistas de varios medios de comunicación desde su teléfono de empresa. La multinacional le acusa de hacerlo, según los propios términos del empleado, para “matar” productos con los que no estaba de acuerdo e impedir su salida al mercado. A uno de los periodistas de The Wall Street Journal al que le filtraba información le tenía guardado en la agenda del teléfono de empresa como Homeboy (compinche, colega). Entre junio y septiembre de 2023 se puso en contacto “con él más de 1.400 veces a través de una aplicación de mensajería cifrada”, se lee en la demanda.

Tecno

Preocupados por la lentitud de su crecimiento entre usuarios mayores, Tiktok lanzó una versión llamada TikTok Lite, ya disponible en las tiendas de aplicaciones de Android y Apple. La nueva aplicación, disponible en Francia, España, Japón y Corea, está en fase de pruebas. Los incentivos por ahora han sido activados solo en Corea y Japón. La plataforma espera que cada usuario pueda ganar alrededor de 1 euro diario.

Internet

Algunos usuarios de X, la red social anteriormente conocida como Twitter, van a encontrarse con una desagradable sorpresa. Desde una de las cuentas oficiales de la compañía advierten que el número de seguidores que ven en sus perfiles podría caer de forma significativa en los próximos días. ¿La razón? Parece que Musk se ha hartado de la cantidad de cuentas automatizadas de spam en la plataforma, un problema que prometió resolver al hacerse con el control de Twitter en 2022 pero que ha ido a peor. "Estamos purgando el sistema de bots y trolls. Por favor, escríbeme a mí o a @XEng si hemos suspendido una cuenta legítima. X Corp rastreará a las personas responsables y hará que toda la fuerza de la ley caiga sobre ellas", dijo Musk.