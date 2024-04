El plantel de Central retomó los entrenamientos en Arroyo Seco con el objetivo puesto en el partido del miércoles ante Deportivo Riestra por la última fecha de Copa de la Liga. Para la despedida del equipo del torneo el club lanzó la reserva de lugar en las populares y la venta de plateas.

Miguel Russo dispondrá del equipo titular para el miércoles a las 19.30 en el Gigante. Pero algunos jugadores que no están en plenitud física tendrán descanso para apuntar así al partido de Copa Libertadores ante Caracas en Venezuela el martes 23. El ensayo de fútbol para tomar las decisiones del armado del once titular que jugará ante Deportiva Riestra será el lunes por la mañana.

Para el juego del miércoles en el Gigante ya se habilitó en la web de Deportick la reserva de lugares en las populares para los socios. Pero para hacer el trámite se debe tener paga la cuota de abril. Las plateas para socios tienen un costo de 14 mil pesos. Para no socios el expendio de plateas iniciará el lunes y el costo es de 20 mil pesos. Los socios que no tienen abonada la cuota de abril no podrán sacar entradas dado que en caso de saldar la cuota antes de querer comprar las entradas la operación no queda registrada en el mismo proceso para ser habilitado a realizar luego la transacción por las localidades.