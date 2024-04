El PJ porteño logró cerrar una lista de unidad para la elección de las autoridades partidarias del próximo mes. El presidente del PJ porteño seguirá siendo Mariano Recalde, mientras que lo acompañarán como vicepresidentes la ex ministra de Trabajo Kelly Olmos, Juan Manuel Abal Medina (por el Movimiento Evita) y Jorge Meneces. De esta forma, Recalde y Abal Medina, que podrían haber competido, llegaron a una lista de unidad. El sindicalista Andrés Rodríguez será la cabeza de la lista de consejales, mientras que Juan Manuel Olmos -un histórico del PJ porteño- presidirá el congreso del partido. La secretaria general del Consejo Metropolitano la ocupará Javier Andrade (por La Cámpora) y en la presidencia del Instituto de Formación Política continuará el legislador porteño Juan Manuel Valdés.

Fueron 72 horas de negociaciones hasta alcanzar una lista de unidad. Recalde, que es parte de la mesa chica de conducción de La Cámpora, tendrá su reelección junto al que parecía que iba a ser su principal adversario, el ex jefe de Gabinete Abal Medina. Ocupará el cargo de vicepresidente tercero. En una misma lista, se repartieron lugares para la CGT, el Movimiento Evita, una parte el peronismo local y la agrupación que conduce Máximo Kirchner.

La vicepresidencia primera será ocupada por la ex ministra de Trabajo, Kelly Olmos, del Nuevo Espacio de Participación (NEP), y Jorge Meneses, que seguirá como vicepresidente segundo.

El secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, encabezará la lista de congresales nacionales y el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, presidirá el congreso del partido. La secretaría general del Consejo Metropolitano la ocupará Javier Andrade, que es parte de La Cámpora, y en la presidencia del Instituto de Formación Política continuará el legislador Juan Manuel Valdés.

Fueron Rodríguez y Olmos los encargados de cerrar la lista. Rodríguez respondía a la lista de Abal Medina mientras que Olmos negociaba por Recalde. Pasados algunos baches y un poco de ripio, todos estuvieron de acuerdo en evitar la interna y formar una lista de unidad, de forma tal de dejar conformes a los distintos sectores.

A casi todos. Fernando Gril, de Peronismo Futura, no aceptó sellar la lista de unidad. Su objetivo era disputarle la conducción a La Cámpora para intentar mostrar una alternativa de renovación para liderar al PJ porteño, tras años de ser oposición en el distrito porteño. No obstante, con el acuerdo de todos los sectores, se reducían a cero las chances de Gril de ganar. Ante ese escenario -y porque se le complicaba reunir los avales para presentarse- finalmente se bajó. No sin antes lanzar críticas a diestra y siniestra en un comunicado. “No puede existir unidad con los mariscales de la derrota”, disparó Gril. “El peronismo de la Ciudad parece haber diseñado un escenario ideal para reafirmar la idea de casta política que nomina el presidente Milei”, lanzó.