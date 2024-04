El paro nacional que convocó la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 9 de mayo, ya tiene el respaldo de las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (de los Trabajadores y Autónoma), además de la adhesión de numerosos gremios cegetistas. "Era un pedido de muchísimos trabajadores", sostuvo el líder camionero y triunviro de la CGT, Pablo Moyano, sobre la medida de fuerza frente al brutal ajuste que impone la Casa Rosada; “Estas medidas de anarco-capitalismo, como las llama él, son evidentemente nocivas, por eso era inevitable que nosotros continuáramos con el plan de lucha”, sumó el canillita Omar Plaini apuntándole a Javier Milei. En tanto, el ministro de Interior, Guillermo Francos, apuesta a la negociación para evitar el paro: “Yo creo que hasta mayo tenemos mucho tiempo para seguir conversando. Veremos…", dijo el funcionario al tiempo que le mojó la oreja a los sindicalistas cuando agregó “que también tendrán que pensar si la convocatoria al paro va a tener el acatamiento que ellos buscan o va a ser como el anterior”.

La CGT anunció este jueves un plan de acción para enfrentar las políticas de ajuste del gobierno de ultraderecha: la central obrera participará el 23 de abril de la movilización convocada por toda la comunidad educativa de las universidades nacionales ante el recorte presupuestario que amenaza con paralizar sus actividades en pocos meses; el 1º de mayo realizará una movilización y convocó para el 9 de mayo a un paro general de 24 horas.

“Uno viendo la situación económica y social del país, veníamos impulsando que la CGT tomara nuevamente la iniciativa a través de una movilización y paro general”, explicó Pablo Moyano en declaraciones a Radio 10. “El 23 la unidad histórica de todos los gremios universitarios, que posiblemente hayan tenido diferencias durante años, hoy la defensa de la universidad pública es un hecho histórico, es una movilización masiva”, agregó el líder camionero.

Moyano también se refirió a la reforma laboral que el gobierno libertario impulsará en el Congreso a través de los bloques colaboracionistas: “No es contra ningún dirigente gremial es contra los laburantes. Quieren romper los convenios colectivos de trabajo", advirtió y afirmó que el objetivo del gobierno es imponer “la discusión paritaria por empresa". "¿Te imaginás un chofer de Coca-Cola discutiendo paritarias con esa empresa? Es imposible. Es seguir ajustando y rompiendo los convenios colectivos", sentenció el dirigente camionero en declaraciones a C5N.

Moyano insistió en que el objetivo es "sacar la indemnización, los convenios colectivos, el aguinaldo, volver a imponer el impuesto al trabajo". "Todo en contra de los trabajadores, mientras la casta política, que tan de moda se puso, se sigue beneficiando", apuntó.

Las dos CTAs adhirieron a la convocatoria cegetista. "Ya tenemos mandato, porque habíamos hecho hace un par de semanas un plenario nacional. Vamos a estar tanto acompañando el acto del primero de mayo como siendo parte del paro nacional del 9", dijo Yasky, secretario general de CTA-T y cuya central contiene a gran parte de los gremios universitarios que marcharán el 23A.

“Decidimos realizar un paro nacional contra el ajuste, el saqueo y la entrega del país que viene realizando el gobierno de Milei y exigiendo la derogación del Decreto 70/23, y definimos realizar la medida de fuerza antes de finalizar el mes de abril sin precisar fecha. Frente a la posibilidad de unificar con otras centrales sindicales como es el caso de la CGT y la CTA de los Trabajadores, hemos resuelto establecer la fecha para el 9 de mayo y ratificar esa convocatoria desde nuestra CTA”, explicó Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general ce la CTA-A.

“Todas las variables económicas en 4 meses nos han puesto en una situación de total conflictividad. Lo dijimos, las medidas del Gobierno son nocivas a tal punto que no solamente van deteriorando el poder de compra, la situación de cada ciudadano y ciudadana, sino que ponen en riesgo la democracia. Entre la insolencia, la verborragia y los insultos del Ejecutivo Nacional, a través del Presidente, y todas las provocaciones y acusaciones”, sumó el cegetista Plaini a Radio Perfil.

El gobernador riojano Ricardo Quintela también respaldo a la central obrera: “Hay que sentarse con la CGT y apoyar fuertemente la convocatoria de la CGT. Estoy totalmente de acuerdo. La verdad que así no se puede seguir, porque la situación es gravísima. Es mucho más grave de lo que ellos creen”, describió en declaraciones radiales.

“Veremos”

El ministro Francos fue el encargo del Gobierno en salir a confrontar con al CGT, con un intento de poner paños fríos y abrir la puerta a negociaciones para intentar frenar el paro. “Decretar un paro el día posterior a una reunión muy buena que tuvimos nos sorprendió. A mí me sorprendió particularmente. Pero está dentro de las decisiones que puede tomar la CGT, quizás tienen distintas posiciones. Igual está previsto para dentro de un mes, así que seguiremos conversando, no tenemos por qué frenar las conversaciones por esto”, sostuvo el titular de la cartera de Interior en referencia al encuentro que por primera vez funcionarios del Ejecutivo tuvieron con los líderes cegetistas en víspera de la reunión del Consejo Directivo que debía definir si continuaba o no con su plan de lucha.

“Yo creo que hasta mayo tenemos mucho tiempo para seguir conversando. Veremos...", insistió Francos en radio La Red, aunque no eligió la mejor manera de realizar un convite al diálogo: "No veo mal que los trabajadores efectúen su reclamo, es el 1° de mayo y es lógico (que movilicen). Otra cosa es un paro nacional, también tendrán que pensar si la convocatoria al paro va a tener el acatamiento que ellos buscan o va a ser como el anterior", agregó Francos tratando de minimizar el paro de 12 horas del 24 de enero en rechazo al frustrado primer texto de la ley ómnibus y que culminó con una masiva movilización frente al Congreso.

Desde la vereda de enfrente, el estatal Andrés Rodríguez se refirió al encuentro en la Casa Rosada: “Le dijimos al Gobierno que teníamos reunión de Consejo Directivo y que posiblemente definamos medidas de fuerza”, relató el dirigente de UPCN. “En el sector público hay despidos a mansalva, suspensiones en el sector privado y expulsión de mano de obra por la parálisis de la obra pública. Además de la destrucción de los ingresos”, planteó Rodríguez en diálogo con la AM750 y explicó que “el Consejo Directivo lo definió por unanimidad” y justificó la medida: “Hay un empobrecimiento muy rápido”.

Pero cuando le preguntaron: “¿El paro no se suspende, no?”; Rodríguez respondió “Veremos…”. La repregunta no tardó en aparecer y el dirigente estatal reformuló su respuesta: “Está confirmado, tendrían que transformarse un montón de cuestiones de la realidad. Por ahora no hay motivos para suspenderlo”.