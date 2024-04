La gira está en su último tramo, para luego viajar y continuar la música en territorio europeo. De esta manera, el dúo Orozco-Barrientos se despide de Argentina y visita Rosario el próximo miércoles, a las 21 en Casa Brava (Pichincha 120). “Esta gira responde a una movida que veníamos haciendo, de autogestión y desde hace unos años. Quisimos darle continuidad a la posibilidad de otra etapa, que se vio trunca a partir de la pandemia. Ya habíamos tocado en Italia, en España, y teníamos ganas de seguir ampliando ese escenario. Así que ahora lo estamos retomando, en este 2024 y en este marco”, comenta Fernando Barrientos a Rosario/12.

Entre Barrientos y Tilín Orozco, hay cuatro discos y 20 años de música. El recorrido los ha llevado a confraternizar con algunos de las más importantes artistas del medio, además de recibir premios y de participar en los escenarios más relevantes. En Orozco-Barrientos, el folklore es un lugar donde experimentar y hacer convivir otras musicalidades. El acompañamiento del público, la validación de la crítica, los galardones especializados, los han situado como el dúo notable que es. Ahora, están listos para emprender un recorrido por otros escenarios y lugares. “Son nuestros últimos shows del año en Argentina, lo tomamos con mucho respeto pero con mucha alegría, por el camino recorrido y con la esperanza de volvernos a ver prontito”, continúa el músico.

-No puedo evitar preguntarle por el contexto que nos toca: ¿qué piensa sobre el momento político y social que vivimos, y por qué la cultura pasó a ser un foco de ataque por parte del gobierno nacional?

-El momento que vive la Argentina es muy difícil, atravesado por un clima de total confusión. En este caso, la cultura viene siendo bastante bastardeada y vilipendiada; sobre todo en este tiempo y desde el gobierno actual. Pero son medidas; una vez que la gente eligió, te tenés que someter a esa elección, a la voluntad de las mayorías. En ese terreno, para nosotros es fundamental acrecentar nuestro punto de vista y la función social que tiene, en nuestro caso, el arte; para poder comunicar y establecer, si se quiere y desde nuestro lugar, una esperanza donde no la hay. El país está pasando por un momento tremendo, hacía rato que no se veía algo así; pero, reitero, es la elección de la mayoría, hay que respetarla y no dejar de resistir, siempre en el marco de lo legal.

-La trayectoria y el reconocimiento cimentaron entre ustedes un diálogo musical que ya es de toda la vida; entiendo que es también aplicable a la amistad. ¿Cómo es ese diálogo musical y fraterno entre usted y Tilín Orozco, luego de tantos años?

-Nuestra impronta está acompañada de esa amistad, de esa complicidad, y de esa forma de mirar y de interpretar. Nos divertimos mucho, también porque esa confraternidad y esa experiencia, luego de haber tocado durante tantos años juntos, hace que siempre sepamos cómo va la cosa; y muchas veces es maravillarnos de lo que rodea a ese clima que, para nosotros, es de extrema felicidad. Es algo que se da con una espontaneidad como la permite la continuidad de una gran amistad.

-Debe ser extraordinario constatar que esa amistad se extendió también al público.

-¡Sí, es así! Hacer extensiva esa complicidad con la gente es siempre una sorpresa, una emoción. Poder comunicarnos de esa manera con la gente que nos ha bancado todo el tiempo, en las buenas y en las malas, siempre dando su apoyo. Y que en esta girita que estamos finalizando, ya precisamente a fines de abril, nos permita reencontrarnos con todos, sigue siendo una maravilla.

-Además de estas giras, ¿hay otro proyecto inmediato?

-La gira que vamos concluyendo, incluye San Luis, Rosario, Santa Fe, Córdoba; cerrando en Buenos Aires y en Uruguay, a fines de abril. Luego vendrá la gira europea, para lo que resta del año. Y se suma la edición de nuestro quinto disco, que es una asignatura pendiente, porque surge de un registro en vivo: hemos extractado un par de shows, en el CCK y en el Teatro Independencia, en Mendoza; vamos a compaginar y editar esos dos shows, para que integren el nuevo disco.

El show del miércoles, así como los que el dúo viene ofreciendo, se anuncia íntimo, y según adelanta Barrientos, “estará centrado en lo que venimos proponiendo y tocando en esta última etapa, a partir de nuestro último disco, Regreso, con la participación de canciones de otros shows y con alguna novedad”.