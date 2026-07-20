El mutismo entorno a la violencia sexual entre varones
El glory hole, sobre un muro de silencio
El episodio, trending topic en X, del glory hole de un supermercado de Lanús, en el que un chico trans denunció abuso por parte de un chico gay, aviva discusiones sobre el consentimiento. También, sobre las reglas no dichas de la masculinidad hegemónica, el uso del espacio público y la transfobia internalizada en una sociedad que no está dispuesta a hablar -por fuera del escándalo o la criminalización- sobre violencia sexual entre varones.