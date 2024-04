A una semana del escándalo que expuso la interna oficialista en el Congreso, el bloque sigue crujiendo. La diputada Marcela Pagano, que se niega a renunciar a la presidencia de la comisión de Juicio Político, fue internada en medio de una crisis nerviosa y en su entorno denuncian que recibió aprietes y amenazas. "Le dijeron cosas feas, está muy nerviosa", indicaron. Ante esta situación y la falta de quórum propio, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se vio obligado a suspender la reunión de comisión de este jueves en la que pretendía designar autoridades.

La cita estaba estipulada para las 11 de la mañana. La idea de Menem era avanzar cuanto antes con la elección de las autoridades en la comisión que preside Pagano y desplazarla. La periodista, no obstante, quedó internada en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires por una úlcera sangrante. "Está con vómitos. No puede pasar ni el agua", informaron fuentes cercanas a Pagano y confirmaron que recibió aprietes: "La llamaron y le dijeron cosas feas. Está muy nerviosa". Respecto a la reunión de comisión, aseguraron que la diputada quería ir, pero que los médicos no se lo permiten.

El estado de salud de Pagano, sin embargo, no es la única razón por la cual se levantó. Lo cierto es que luego de las escenas de extrema tensión que se vivieron la semana, sigue sin resolverse quién podría recalar en ese cargo clave para el funcionamiento de la Cámara baja y no estaba garantizado el quórum para iniciar la reunión constitutiva de Juicio Político. Hasta el PRO se opuso a acompañar la movida.

Como coartada formal para suspender el encuentro, las autoridades de la Cámara decidieron adelantar para las 11 hs la reunión de la comisión de Presupuesto donde funcionarios de Gobierno defenderán la "Ley de Medidas Fiscales". De esta manera, Menem y el nuevo jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, tendrán una semana más para seguir trabajando en los acuerdos internos necesarios para proponer a un candidato a presidente de Juicio Político.

En los últimos días, Pagano venía insistiendo en que la reunión de comisión del jueves pasado en la que fue votada por mayoría para hacerse de la presidencia de dicho cuerpo fue "legal", ya que tenía el quórum reglamentario para funcionar. Por el contrario, Menem —quien impugnó el nombramiento de la diputada con el apoyo de Karina Milei— dijo que dicha reunión de comisión había sido suspendida unos minutos antes de que empezara, por lo que la votación no tenía validez alguna.

El riojano también explicó que Pagano "no tenía el consenso del bloque" para quedar al frente de una de las comisiones más importantes que tiene la Cámara, y que la nominación fue un intento unilateral de un sector de su espacio. "La comisión no se llevó a cabo y, en consecuencia, no se encuentra constituida", señaló alegando que no había un acta constitutiva válida y que, por lo tanto, se tenía que realizar otra reunión la semana que viene para arribar a una autoridad "de consenso".

La diputada, que venía manteniendo un bajo perfil desde el escándalo, decidió el viernes responderle a Menem a través de sus redes sociales. "Jamás en ninguna reunión de bloque se votó la conformación de una comisión, ni quiénes iban a ser sus miembros ni autoridades de las mismas", tuiteó y, arrobándolo a Menem, le reprochó: "Vinimos a plantear nuevas formas de hacer política".

El descargo de Zago

El promotor de la designación de Pagano había sido Oscar Zago, cuya insistencia le costó su cargo como presidente del bloque y fue reemplazado por Bornoroni. Entrevistado por la AM750, el diputado volvió a respaldar ayer a Pagano y sostuvo que su accionar fue correcto en todo momento. “La comisión a nuestro entender ya tiene una resolución donde se eligieron las autoridades y hubo una presencia de 19 diputados y un acta”, dijo sin dar vueltas.



Para Zago, sólo podrían estar en duda “algunos lugares que le corresponden a un bloque que no participó”. Por lo tanto, si Milei, su hermana Karina, la diputada Lilia Lemoine o Bornoroni quieren poner otro nombre en la comisión de Juicio Político, deberán armarse de paciencia y esperar a que Pagano convoque a una reunión y renuncie a su cargo. "Lo correcto es convocar a la diputada que quedó como presidenta de la comisión y si hay algo, deberían conversarlo solo con ella", agregó.

Molesto con su desplazamiento, Zago la semana pasada pegó el portazo del bloque de La Libertad Avanza para conformar una bancada con otros tres integrantes del partido Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), aunque pidió seguir articulando con el oficialismo mediante un interbloque. Pagano, por el momento, no se fue.

