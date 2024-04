Ca7riel y Paco Amoroso lanzaron "BAÑO MARÍA", su primer disco juntos. El álbum tiene 12 canciones inéditas y retrata las escenas por las que pasa el dúo en una noche de fiesta. La publicación del disco fue acompañada visualizers en los que se puede ver a los artistas metidos dentro de un jacuzzi, mientras reciben a los más diversos invitados. El disco completo ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.

Después de lanzar sus discos en solitario —Ca7riel con "EL DISKO" y Paco Amoroso con "SAETA", ambos en 2021— esta es la primera vez que lanzan un álbum en sociedad. El dúo irrumpió en la escena musical entre 2018 y 2019, con “Jala Jala”, “OUKE” y OLA MINA XD”, tres canciones que se convirtieron en éxitos instantáneos.



En el short film de presentación del disco, la travesía de "BAÑO MARÍA" empieza en una casa, con el sonido de "BABY GANSTA" de fondo. Esta canción, de tono amigable, acompaña a Ca7riel y Paco hasta el primer destino de la noche: el boliche. "Empezamos en el club, terminamos en el hotel", anticipan en el tercer corte del disco, titulado "SHEESH".

Ya de madrugada, la travesía profundiza esa promesa. "No soy religioso, pero tú eres mi diosa / tú no quieres novio, yo no quiero novia / pero puedes ser mimosa o la moza de mi moza / traje la campaña por si te pones curiosa", aporta Paco en el fraseo de "MI DIOSA".

La quinta canción del disco —aunque la primera que salió como corte difusión— fue "LA QUE PUEDE, PUEDE". Se trata de una canción con una base de techno industrial en la que Ca7riel recrea un tono de voz de ultratumba, mientras Paco lleva la melodía al dancefloor.

Ca7riel y Paco Amoroso. Imagen: gentileza.

A lo largo de la canción aparecen todo tipo de referencias a expresiones de la cultura popular. Desde Lali y Tini hasta la motosierra de Javier Milei. El beat principal de la canción se acelera sin parar, para dar la sensación del frenesí que los artistas también quieren transmitir con la letra



Para presentar "COSAS RICAS" Ca7riel y Paco reptan por una escalera que los lleva a un primer piso con un jaccuzzi, donde los esperan mujeres en bikini. Sin embargo, ellos optan por darse un beso apasionado que despertó cientos de comentarios en redes sociales.

"Una vez más, borracho un domingo, no puedo pensar que te me has ido", arranca la séptima canción del disco, "PIRLO". Esta canción tiene un tono más melancólico, de extrañeza, y lamento por un amor que estuvo y se fue.

Ca7riel

Casi sobre el final del disco, llega la esperada colaboración con Lali Espósito: "SUPERSÓNICO". Una mezcla de electro pop con tintes del hit "Todos me miran", de Gloria Trevi. "Cruzo la calle sin mirar / con estilazo criminal / todos se paran a mirar", dice Lali en el estribillo.

Para cerrar el álbum, los artistas se refirieron al "DIABLO" del día posterior a una noche de caravana. "Hay un diablo que me llama / tengo un ángel que me ama / hay errores que se pagan / no me arrepiento de nada", completan los cantantes.

La presentación del disco fue en el Centro Cultural C, una semana antes de la difusión oficial del disco. Pero los cantantes no dieron un show convencional, sino que convirtieron el lugar en una listening party. Así, le dieron play al disco completo por primera vez y escucharon junto a sus fans todas las canciones de "BAÑO MARÍA".

