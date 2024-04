Javier Milei sigue premiando a sus funcionarios. A pesar del sonado mantra "No hay plata" —que se repite desde el 10 de diciembre de 2023—, en los últimos días el Gobierno inauguró un festival de ascensos. Este viernes, le dio rango y jerarquía de ministros al secretario de Prensa, Eduardo Serenellini, a la secretara General de la presidencia, su hermana Karina Milei, y al secretario Legal y Técnico, Javier Herrera Bravo.

Los ascensos fueron oficializados a través del DNU 337/2024, publicado este viernes en el Boletín Oficial. Para poder hacer estos cambios de jerarquías, el Presidente modificó la Ley de Ministerios.



A modo de justificación del ascenso de Serenellini, el DNU detalla que "resulta necesario adecuar el rango y jerarquía del titular de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la Nación". Y se califica de una medida "impostergable para la gestión del Gobierno".

El ascenso de Serenellini se dio un día después de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, también fuera premiado con la jerarquización como secretario de Estado, que en los hechos significó también un aumento salarial que se contradice con las medidas de ajuste que la gestión ultraderechista viene aplicando con la población.



Asimismo, el DNU publicado este viernes establece que "las personas a cargo de las Secretarías General, Legal y Técnica y de Prensa, dependientes de la Presidencia de la Nación, tendrán rango y jerarquía de Ministro”, por lo que Karina Milei, hermana del mandatario, y Javier Herrera Bravo, secretario Legal y Técnico, fueron equiparados a ministros y gozarán también de una escala salarial más elevada.



Plata hay, pero para funcionarios y senadores

Este martes, a través de la decisión administrativa 207/2024 publicada en el Boletín Oficial de ese día, la secretaria General de la Presidencia había recibido más fondos para pagar salarios.

Así, la Secretaría —ahora con rago de Ministerio— que comanda la hermana de Javier Milei sumó a su presupuesto para sueldos 64.100 Unidades Redistributivas (que valen $634,72). Es decir, que recibió $40.685.552 más.

Estas decisiones, se dan a contramano del mantra de la gestión ultraderechista de que "No hay plata". La afirmación, que se repite hasta el cansancio, se aplica de modo selectivo: no hay plata para las universidades públicas —que se encuentran al borde de la paralización por falta de presupuesto, por lo que la comunidad educativa llamó a marchar el 23 de abril contra los recortes—; no hay plata para los jubilados —que en mayo cobrarán un haber mínimo de 190.141 pesos—; tampoco para obras públicas, que desde que fueron suspendidas, al inicio de la gestión, provocaron la pérdida de 80 mil puestos de trabajo. La lista de los "no hay plata" es tan extensa como diversa y se completa con áreas como Ciencia, Cultura, Salud, Educación, Comedores y contención social, entre muchas otras.



Sí hay plata para ascensos de funcionarios. También hay fondos para comprar aviones F-16 y para los senadores, que este jueves se aprobaron un jugoso aumento de sus dietas: del 170%. Así, recibirán un sueldo superior a los 4,5 millones de pesos, cifra que —según el caso— podría ascender unos dos millones más, por desarraigo y gastos de representación. ¿No hay plata?





