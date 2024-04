El incremento en las dietas de los senadores generó una polémica no solo hacia afuera del edificio del Congreso sino también entre los integrantes de la Cámara alta. Porque ahora los que dieron quórum y se hicieron los distraídos a la hora de la votación, se horrorizan y reclaman retroceder en lo aprobado. La polémica, que tapa los incrementos salariales en el Poder Ejecutivo, está siendo utilizada incluso para saldar la disputa interna de La Libertad Avanza. Tan es así, que ni la vicepresidenta Victoria Villarruel se salvó de las críticas ya que el diputado Carlos D'Alessandro la acusó de haberse "contaminado con la basura que tiene alrededor".

No todas son críticas. Por caso, el senador y titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau defendió la suba de los salarios de los integrantes de la Cámara alta. Primero que nada advirtió que el incremento "estaba acordado" con todos los bloques.

"El proyecto lo firmaron y lo trabajaron todos los bloques. Un senador estaba cobrando menos que un tuitero del presidente. Cobraba la tercera parte que (Manuel) Adorni y menos que los directores nacionales", dijo Lousteau en declaraciones radiales. En ese sentido, indicó que "a mi no me parece bien que el vocero del presidente gane tres veces más que un senador. Que todos estos tuiteros que están nombrados formalmente ganen más que un senador". El senador sostuvo además que el incremento ya "estaba acordado" por los legisladores en las reuniones de labor parlamentaria. "Todos los presidentes de bloque se sentaron y dijeron vamos a hacer esto . Claro que estaba acordado y uno de La Libertad Avanza firmó el proyecto", señaló Lousteau.

La senadora de UxP, Juliana di Tullio respaldó la decisión adoptada. Aseguró que todos los bloques estaban al tanto de la resolución que se firmó para ser aprobada en el recinto. En ese sentido, indicó que "defiendo al Poder Legislativo, su función, su representación, sus miembros y su remuneración porque hace muchos años que la política dejó de ser potestad de las élites". Por otra parte, recordó que todo el presupuesto del Poder Legislativo, incluyendo los salarios de todos los trabajadores, representa el 0,34 por ciento del Presupuesto nacional.

Eso sí, Di Tullio aclaró que "lo que no puedo defender es la hipocresía de algunos senadores que aceptaron en todas las instancias formales su aprobación y ahora fingen demencia".

Los rechazos

Entre los que ahora se oponen al incremento de las dietas está el propio presidente Milei que utilizó, como siempre, la redes para expresarse. Publicó una imagen creada con inteligencia artificial donde ratones reemplazan a legisladores que sobre sus bancas tienen dólares mientras levantan las manos en señal de votación. "Descripción perfecta", escribió el presidente que después no sabe porque no le salen los proyectos de ley en el Congreso.

Menos agresivo fue el senador radical Víctor Zimmermann, que consideró el aumento que recibirá como "inapropiado" y aseguró que "no estaba de acuerdo en tratar este tema. Me parecía inapropiado como chaqueño y por como la está pasando mi provincia. Por eso decidí abandonar el recinto", dijo el senador. Eso sí, este senador radical se preocupó de no pelearse con Milei al sostener que "me parece bien que el Poder Ejecutivo gane bien, sino los funcionarios del Presidente no serían gente bien preparada".

Los senadores del PRO que estuvieron en recinto ahora aparecen ofendidos. Por caso, el senador Martín Goerling del PRO quiere que "revise" la posibilidad de devolver el incremento. Pero, en el caso de que no se pueda "devolver", Goerling dijo que piensa donarlo a alguna institución de la caridad de su provincia, Misiones. El cordobés Luis Juez también adhiere a esta propuesta de que se le debite el incremento en la dieta que cobrará los primeros días de Mayo. De hecho, le envió una nota a Villarruel para que implemente ese descuento. "Me parece una locura. Es inoportuno y una bajeza en el momento que está viviendo la sociedad", dijo Juez en sus redes sociales.

El más ofendido de todos fue un diputado libertario, Carlos D'Alessandro, que responsabilizó de lo sucedido a la vicepresidenta Villarruel. En diálogo con AM 750 dijo estar enojado: "Con los nuestros me enojo por tibios y con los otros por delincuentes", afirmó para luego señalar que "no sé qué está pasando, si los senadores nuestros y la Vicepresidenta se contaminaron con la basura que tienen alrededor".