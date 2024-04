El actor y director teatral Mariano Muente murió a los 48 años de edad, según anunció este martes la Asociación Argentina de Actores y Actrices en sus redes sociales, sin dar a conocer las causas del fallecimiento. El intérprete había participado de reconocidas telenovelas argentinas como Argentina, Tierra de Amor y Venganza (Pol-ka), y en la serie María Marta, el crimen del country (HBO Max).

La organización cultural despidió al artista, de quien destacó su "nutrida trayectoria" en el ámbito del teatro, el cine, la televisión, e incluso la publicidad. Y envió sus condolencias a sus "familiares y seres queridos".

Muente, nacido un 23 de enero de 1972, se movía con versatilidad en el mundo de las artes. Su formación estuvo marcada por las enseñanzas del actor y director portugués Augusto Fernandes, de quien aprendió actuación, dirección y puesta en escena. Además, se formó en clown con Marcelo Zappalá, en canto con Juan Stein y entrenamiento actoral con Diego Burzomi.

Algunos de sus proyectos más importantes incluyen papeles para obras teatrales como Closer, Spamalot, La celebración, Acreedores, Lés Miserables, Quetrenquetren, Estación Ilusión, De atrás para adelante, Casi normales, Desde mis ojos, Dentro del bosque, God of carnage, A musical evening of theatre, Evita, An afternoon of tea and poetry, Right on Broadway, y Amadeus. Además, dictó clases de teatro y se desempeñó como director teatral, presentando espectáculos en BAC (British Arts Centre) y The Playhouse.

Sin embargo, llegar a ubicarse entre los personajes destacados de las grandes producciones televisivas y series del país fue otro de sus grandes méritos. Su trabajo en televisión y plataformas incluye las ficciones María Marta, el crimen del country, Guapas, Ringo, Planners, Argentina, tierra de amor y venganza, Jardín de bronce, Farsantes, entre otras. En cine, participó en los films Arrebato y 7 vidas.

Por otra parte, en la rama de la Publicidad, Muente llevó adelante una extensa labor, participando en comerciales para reconocidas marcas como Coca-Cola, Tafirol, Modo, Gallo, Burger King, Sancor Salud, Ziploc, Knorr, Veritas, Magistral, Personal, entre otras.

