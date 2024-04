La Marcha Federal Universitaria de este martes 23 de abril en defensa de la universidad pública no solo se caracterizó por ser multitudinaria. Hubo miles de estudiantes y docentes, en conjunto con sindicatos, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y partidos políticos que se expresaron contra el ajuste reflejando una gran cantidad de consignas.

Distintas banderas, pancartas y carteles fueron protagonistas de una histórica jornada en repudio a la motosierra que Javier Milei propone contra la educación estatal.

Además de una licuadora gigante que se encontraba repleta de reclamos y pedidos contra el gobierno ultraderechista, algunas de las frases destacadas en los afiches fueron "La UBA no se vende", "La educación no se vende, se defiende", "Exigimos con la nuestra bancar la universidad", "Sin ciencia no hay Conan", "Educación pública = movilidad social", "No hay libertad sin un pueblo estudiante", "Villero y universitario, el terror de los libertarios" y "Universidad pública en peligro".

Los carteles, afiches y banderas en favor de la educación pública

