El padre de Matías Benicelli, uno de los rugbiers condenados a prisión perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa, habló por primera vez en las últimas horas y generó polémica con un pedido: "Quiero Justicia, pero por mi hijo".

Eduardo Benicelli dio una entrevista televisiva semanas después de que la Cámara de Casación Penal confirmara la sentencia del tribunal de Dolores y de que parte del grupo de condenados, entre los que se encuentra su hijo, decidiera cambiar de abogado.

“Yo quiero justicia, pero por mi hijo. Si tiene que pagar, que pague, pero por lo que hizo", afirmó Eduardo Benicelli a Telenoche. En este sentido recordó que "la madre de Fernando dijo que paguen los que fueron" y agregó que su hijo "no fue" responsable del crimen de Fernando.

El padre de Matías Benicelli también cuestionó la condena que recibió su hijo, de prisión perpetua. "Esto que se hizo, mandar un chico de 20 años a que nunca más salga de la cárcel, no es Justicia”, dijo.

Asimismo, Benicelli buscó despegar al joven del crimen “Mi hijo no mató a Fernando, te aseguro que no. Es lo primero que me dijo la primera vez que lo vi en prisión, y le creo”, remarcó.

Por último, habló sobre la representación de Hugo Tomei y la decisión de la familia de cambiar de abogado con la idea de lograr una baja de la condena a Matías Benicelli: “No lo representó de manera correcta porque si lo hubiera hecho tendría otra pena”.

A principios de mes, Matías Benicelli, rompió el pacto de silencio con los otros condenados y acusó al abogado que compartieron todos, Hugo Tomei, de irregularidades en la defensa.

Contó que ni él ni su familia pagaron honorarios a su anterior defensor, Tomei, y dio a entender que la estrategia legal fue direccionada para beneficiar a otros coimputados. "Fuimos persuadidos de designarlo para mi defensa técnica a fin de no entorpecer la defensa de otros coimputados", aseguró el acusado en diálogo con la agencia NA.





Asimismo, dijo que la estrategia fue en contra de los deseos de algunos de los rugbiers, quienes pretendían declarar ante el tribunal o a la prensa. En ese sentido, Benicelli reveló que Tomei les advirtió que al hacerlo entrarían en contradicciones con sus compañeros.

El joven también remarcó que el letrado no informó sobre aspectos cruciales del proceso, como la presencia de manchas de sangre en su ropa, pertenecientes a Báez Sosa.



Asimismo, denunció que Tomei no quiso presentar a un testigo clave como Alejo Milanesi, quien en un principio estuvo detenido por el crimen, pero luego fue sobreseído junto a Juan Pedro Guarino. Milanesi podía haber aportado en su defensa, según indicó Benicelli.

Asimismo, reveló: "Quien debía garantizar mi defensa, inexplicablemente desistió del testigo en la misma audiencia". Según Benicelli, la justificación de Tomei fue que "Milanesi podría agravar la situación procesal de los otros co-defendidos".

