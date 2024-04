La guitarra con la que John Lennon grabó el disco "Help!" se subasta este 29 y 30 de mayo en el Hard Rock Café de Nueva York. La puja va a estar a cargo de Julien's Auctions, una casa de subastas especializada en objetos de personas del espectáculo. Se espera que el instrumento se venda a partir de los 600.000 dólares.

Antes de la subasta, la guitarra acústica Framus Hootenanny de doce cuerdas —que estuvo perdida durante más de 50 años— va a estar expuesta hasta el 29 de abril en el Hard Rock Cafe de Londres y del 22 al 28 de mayo en el de Nueva York.

Imagen: juliensauctions.com

La casa de subastas explicó que la guitarra, que se creía perdida, fue hallada en el desván de una casa en la campiña inglesa por sus ocupantes en plena mudanza, quienes la pusieron a la venta.



Se cree que a mediados y finales de los años 60, la famosa Framus estuvo en posesión de Gordon Waller del dúo británico Peter & Gordon, quien más tarde la regaló a algún miembro de su equipo.

Cómo es la guitarra que se subasta

La Framus Hootenanny es una guitarra acústica de 12 cuerdas fabricada en Baviera a principios de los años 1960. El modelo tiene una tapa de abeto, aros y fondo de caoba, un mástil de caoba engastado, un diapasón de palisandro de 19 trastes y una roseta decorativa para la boca hecha de madera de haya.

Esta guitarra acústica "tiene un cordal trapecio y un puente flotante, en lugar de la base de puente fija habitual que se encuentra en la mayoría de las acústicas", indicaron desde la casa de subastas. Esto, probablemente, "contribuye al sonido único del Hootenanny, que es cálido y carente de medios, pero sorprendentemente fuerte", agregaron.



Imagen: EFE.

John Lennon compró la Framus Hootenanny a finales de 1964 e hizo su debut discográfico durante el álbum "Help!", de 1965. Las anotaciones hechas a mano por George Martin, el productor de The Beatles, dan cuenta que tanto Lennon como Harrison utilizaron esta guitarra en "You've Got to Hide Your Love Away".

También se puede escuchar esta guitarra en "Help!" tomas descartadas, donde quedó registrado como John afinaba su guitarra antes de comenzar a tocar. Además, está en el tema "Girl", del disco Rubber Soul. Finalmente, George Harrison también usó esta guitarra en "Norwegian Wood (This Bird Has Flown)".

Cómo fue la recuperación de la guitarra

Los directores y fundadores de la casa de subastas estadounidense, Darren Julien y Martin Nolan, viajaron al Reino Unido para certificar que se trataba de la histórica guitarra de 'Help!'.

Cuándo Julien y Nolan se hicieron del instrumento lo encontraron en muy malas condiciones de conservación. Décadas de ciclos de calor a frío, de humedad a sequía, no fueron amables con la Framus.



Los trastes se corroyeron, el acabado se revisó, la costura superior se retrajo, el puente se dobló por la presión de las cuerdas y la unión del mástil se aflojó hasta el punto en que no se podía tocar la guitarra con seguridad.

Imagen: juliensauctions.com

El encargado de realizar todas las reparaciones necesarias para que la guitarra vuelva a ser un instrumento usable fue el luthier Ryan Schuermann de LA Guitar Repair. El trabajo de restauración duró, en total, cuatro semanas.

Algunas de las mejoras que hizo sobre la guitarra fueron "un reinicio magistral del mástil que es casi indetectable, una hermosa reparación de la parte superior, tratamiento con vapor y calor del puente, además de una cuña removible debajo para mayor estabilidad", detallaron desde la casa de subastas Julien's Auctions.



Seguir leyendo: