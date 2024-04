Un usuario de redes sociales se hizo viral en las últimas horas por las fotografías que tomó con un dron de la Marcha Federal Universitaria, imágenes que muestran la mgnitud de la convocatoria en de este martes en la Plaza de Mayo.

Juan Roleri es pianista de música clásica, pero hace un año y medio comenzó con un hobby que lo apasiona: el manejo de drones.

En diálogo con AM750, Roleri contó cómo fue la experiencia en la marcha universitaria y cómo llegó a hacerse viral con esas imágenes.

"Creo que había que hacer algo con la pérdida de imágenes que están teniendo los periodistas y quien quiera anoticiarse de lo que pasa", sostuvo el entrevistado, en diálogo con Víctor Hugo Morales.

"Yo no quería el plano corto de 10 mil o 20 mil personas, quería el plano cenitalmente, y ese fue el resultado. Busco siempre la simetría, la composición de la imagen, el plano", agregó.

Para el también músico, la simetría "es una búsqueda" en la fotografía. "Me gusta ver el trazado urbano en general. Es todo mucho más hermoso desde el aire", dijo.



No obstante, como asistente a la marcha, Roleri aseguró que lo vivido fue "un bálsamo". "No soy universitario pero mi mamá, mi papá, y mis hermanos sí gracias a la universidad pública. ¿Cómo no voy a amar la universidad pública con todo lo que nos dio?", remarcó.

"Me preocupé por sacar unas buenas fotografía en vez de muchas. Preferí buscar que sea linda la composición de la imagen, esperar a las 18 (horas), que es cuando una app que tengo me decía que era la mejor hora para tomar las fotos", explicó.

"Me quisieron comprar los derechos una agencia internacional, pero me negué rotundamente, porque esto lo hago por hobby, y además, ante el cierre de Télam y otros espacios, me parece que todos tienen derecho a usar las fotos". cerró.