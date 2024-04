El grupo islamista Hamas publicó este miércoles un video que muestra a uno de los rehenes israelíes en Gaza, Hersh Goldberg-Polin, criticando al primer ministro, Benjamín Netanyahu, y a su gobierno por no hacer lo suficiente para liberarlos. Parte de la sociedad israelí lleva meses convocando protestas antigubernamentales todos los fines de semana, en diferentes puntos del país, a favor de elecciones anticipadas y pidiendo el fin del gobierno del primer ministro.

"Benjamín Netanyahu y su gobierno deberían avergonzarse", dice en el video Goldberg-Polin, quien habría perdido una mano durante los ataques de Hamas del 7 de octubre. En las imagenes se puede ver al joven sentado en una silla y leyendo un mensaje dirigido principalmente a Netanyahu, aunque también envió unas palabras a su familia con motivo de la festividad de Pésaj, la Pascua judía.

"Entreguen las llaves del gobierno"

Goldberg-Polin fue secuestrado seis meses atrás en el festival de música Nova, en el sur de Israel, junto a la Franja de Gaza. "Fui a pasar el rato con mis amigos y, en lugar de eso, terminé luchando por mi vida con heridas graves en todo mi cuerpo", dice el joven en el video, que la agencia AFP no pudo verificar ni confirmar cuándo fue grabado.

"No serán unas fiestas felices para mí, pero las deseo para ustedes", advierte Goldberg-Polin, uno de los aproximadamente 129 rehenes israelíes que todavía siguen en Gaza, aunque muchos de ellos podrían haber muerto. El rehén, que aparece vestido de rojo sobre un fondo blanco, sostiene que las fuerzas aéreas israelíes mataron con sus bombardeos a 70 secuestrados que permanecen en la Franja.

Goldberg-Polin culpa al gobierno israelí de rechazar los acuerdos para la liberación de rehenes. "¿No quieren terminar con esta pesadilla?", se pregunta agregando que muchos de los rehenes no tienen agua, comida o el tratamiento médico que necesitan. "Hagan lo que se espera de ustedes y llévennos a casa inmediatamente. ¿O esto se ha convertido en algo mucho más grande? Es hora de que entreguen las llaves del gobierno, vacíen los ministerios y nos sienten en nuestras casas", expresa el rehen israelí-estadounidense.

"Deberían estar avergonzados por abandonarnos durante 200 días y todos los esfuerzos del Ejército han fallado", asegura el cautivo, acusando a la Fuerza Aérea israelí de haber matado a 70 rehenes en bombardeos. Los padres de Goldberg-Polin publicaron un video en redes sociales en el que aseguraron: "Nos sentimos aliviados de verlo con vida, pero también estamos preocupados por su salud y bienestar, así como por el de todos los demás rehenes y todos los que sufren en esta región".

"El miedo a perder más vidas inocentes"

El gobierno israelí mantiene una negociación indirecta con Hamas a través de países mediadores como Qatar o Egipto, para tratar de alcanzar un acuerdo de tregua que permita intercambiar algunos de los rehenes por presos palestinos en cárceles israelíes, pero las conversaciones no dieron frutos hasta el momento. Los familiares de los rehenes le reprochan a Netanyahu y a su gobierno su incapacidad para traerlos de vuelta y creen que el líder israelí está más interesado en su propia supervivencia política que en devolver a sus seres queridos mediante una tregua en Gaza.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas subrayó este miércoles la publicación del video de Goldberg-Polin: "Desde hace más de 200 días, 133 rehenes han sido mantenidos cautivos por Hamas, soportando diariamente tormentos físicos, sexuales y psicológicos. El grito de Hersh es el grito colectivo de todos los rehenes: su tiempo se está acabando rápidamente. Cada día que pasa, el miedo a perder más vidas inocentes se hace más fuerte".

El 62 por ciento de la población israelí considera que es hora de que renuncien los responsables de los fallos en torno al ataque de Hamas del 7 de octubre pasado, según la última encuesta realizada por el Instituto para la Democracia de Israel. La encuesta, que se realizó entre el 14 y el 17 de abril, recopiló respuestas de un total de 514 entrevistados en hebreo y unos 98 en árabe.

El lunes presentó su renuncia el jefe de la Dirección de Inteligencia militar, Aharon Haliva, acatando su responsabilidad en el ataque sorpresa de Hamas. Se trata del primer alto cargo en dimitir, mientras continúa una investigación interna castrense sobre lo sucedido aquella mañana y la respuesta dada.

Decenas de miles de israelíes volvieron a manifestarse este fin de semana en distintas ciudades del país contra el primer ministro y para pedir la celebración de elecciones anticipadas. Distintos grupos convocaron protestas en ciudades como Haifa, Tel Aviv, Jerusalén o Cesarea, donde está ubicada la residencia de Netanyahu, para pedir también el fin de la guerra y que este gobierno no arrastre a Israel a una guerra regional, según difundieron ONGs en las redes, medios y personalidades políticas.

"Este gobierno no es el estado. Este gobierno es un desastre para el país. No me convencerán de que no hay alternativa, de que este gobierno terrible, extremo y mesiánico es lo mejor que este país puede ofrecer a sus ciudadanos”, dijo el jefe de la oposición israelí, Yair Lapid. Netanyahu prometió el lunes "no descansar" hasta que todos los rehenes retenidos en Gaza sean liberados. "Hamas quiere dividirnos y endurecer su postura, pero vamos a responder con decisión", afirmó el primer ministro, cada vez más resistido por los israelíes.