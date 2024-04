En el marco de las Capacitaciones Universitarias Extracurriculares (CUEX) que brinda la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en junio próximo comenzará una nueva edición de la capacitación en Desarrollo y gestión de editoriales independientes y autogestivas.

Con modalidad virtual y una duración de seis meses, el taller propone abordar, desde una perspectiva latinoamericana, el desarrollo y gestión de proyectos editoriales autogestivos.

“Era una necesidad que veníamos notando desde hace tiempo. A medida que empezamos a trabajar nos dimos cuenta de la carencia de capacitación y profesionalización no solo en la Argentina, sino en todo el sector editorial latinoamericano, por eso nuestro enfoque y la participación de los entrevistados cuenta con una perspectiva continental”, explica a Página/12 el editor Ariel Sebastián Díaz, responsable de la editorial Crack-up y uno de los coordinadores del programa junto a Griselda Marrapodi, con quienes hablamos para conocer más sobre la capacitación.

¿Cómo y cuándo surgió el proyecto?

La Capacitación Universitaria Extracurricular (CUEX) en Desarrollo y gestión de editoriales independientes y autogestivas surgió en julio de 2021, luego del dictado de una masterclass en editoriales independientes que Ariel Sebastián Díaz compartió con Pedro Maino, exSecretario Ejecutivo en el Consejo Nacional del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, para el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlac).

Luego de aquella masterclass la idea de crear la capacitación dentro del marco de la Cátedra Libre de Edición y Proyecto Social Boris Spivacow (Facultad de Filosofía y Letras, UBA) tomó forma a partir de la propuesta e incentivo de Matías Cordo, Subsecretario de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

¿Cuál fue la respuesta que obtuvieron de la primera edición de la CUEX?

La respuesta fue muy positiva, superó nuestras expectativas. Identificamos un nicho editorial que necesitaba el acompañamiento, la perspectiva y el impulso que les estábamos ofreciendo. El intercambio de experiencias de proyectos es enriquecedor para todas las partes, tanto para quienes cursan como para nosotros porque nos permite conocer otros emprendimientos y poder reorientar la cursada sobre sus expectativas.

La propuesta de la capacitación es brindar una mirada latinoamericana de la edición independiente, tanto teórica como práctica, pero nos orientamos más a la práctica de la edición, con la creación de un proyecto editorial, para quienes no tienen un sello vigente, durante el desarrollo del curso. Darles herramientas y transmitir el conocimiento de otros actores del medio editorial que pasaron por problemáticas similares y que pudieron superarlas ayuda a repensar su propio proyecto. Hace muchos años que trabajamos en el rubro editorial y poder compartir nuestras experiencias y las del equipo docente con quienes recién comienzan o necesitan perfeccionar su proyecto editorial cultural es muy estimulante. Sobre todo en estos tiempos donde la cultura se encuentra tan vapuleada, se torna indispensable continuar editando, formando y colaborando con otros, es una forma de resistencia y un humilde aporte a fomentar la bibliodiversidad.

Además contamos con un notable staff de docentes con vasta trayectoria en el medio editorial. Y la participación mediante entrevistas de diversos referentes culturales de la región.

¿Cómo está compuesto el equipo docente de la capacitación?

Son editores, editores y diseñadores gráficos UBA e integrantes de todo el ecosistema del libro. Iniciamos con la perspectiva latinoamericana de la edición independiente, derecho de autor, edición y producción editorial hasta la prensa y la distribución de las obras. Nos interesa abarcar toda la cadena del libro. Los diversos módulos están a cargo de Noelia Poloni, Santiago Kahn, Sidharta Ochoa, Beatriz Busaniche, Constanza Penacini, Julieta Golluscio, Gustavo Novas, Juan Alberto Crasci, Griselda Marrapodi y Ariel Sebastián Díaz.

Entre las entrevistas contamos con referentes de la edición latinoamericana, no solo con editores con proyectos valiosos, sino también con integrantes de las industrias culturales, como por ejemplo Diego Lorenzo de Programa Sur; Estela Consigli de AATI; René Lopez de Storytel; João Ribeirete; Pedro Maino; Fernando Cittadini; Leonora Djament, de Eterna Cadencia; Martín Fernández, de Hum y Estuario; Abel Moretti de Livriz; Estudio Mafia, los diseñadores gráficos y profesores Ezequiel Cafaro y Pablo Cosgaya, entre otros.

¿Ya tenían una experiencia de trabajo en el medio editorial? ¿Cuál es la formación de ambos?

Tanto Ariel como Griselda somos editores graduados de la Carrera de Edición de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La amplia mirada de conocer todo el esquema editorial nos dio la inquietud para abordar otras áreas y formar nuestros propios sellos editoriales, siempre pensando en la edición independiente, alejados de los grandes grupos editoriales.

Ariel tuvo un paso por el Grupo Editorial Norma y, luego de varios años de trabajar allí, en 2006, fundó con un grupo de amigos libreros la editorial y librería Crack-Up. Griselda, junto a Gustavo Novas, cuenta con un extenso recorrido editorial tanto en la edición académica como independiente, además codirige el sello Dragones de Papel y la librería del mismo nombre especializada en editoriales independientes. Tanto nuestra formación como trayectoria nos lleva a confluir en el deseo de ampliar nuestro camino y colaborar con nuevos proyectos editoriales.

Finalmente, ¿qué los sorprendió o los sigue sorprendiendo del oficio de editar, y de la edición como carrera?

Realmente se trata de un oficio apasionante y dinámico. En esta actividad nunca se pierde la capacidad de sorpresa y de innovación, pues constantemente surgen nuevas ideas e iniciativas pero desafortunadamente muchas no se gestionan adecuadamente y se diluyen en el camino. En Puán cada carrera es una forma de ver el mundo. La Filosofía es una forma de ver el mundo, la Antropología es otra forma de ver el mundo. En Letras también se ofrecen las herramientas para ver un mundo en particular: el de los textos. En eso, la Carrera de Edición es superadora: brinda las herramientas no solo para ver, sino para dar cuenta del mundo, y cada uno de esos mundos de las ciencias con cada uno de sus lenguajes, y operar en ellos para producir arte, conocimiento e ideas. La capacidad de resiliencia de la industria cultural, no darse por vencido y seguir apostando contra viento y marea.

CUEX en Desarrollo y gestión de editoriales independientes y autogestivas

Inicio: 6 de junio de 2024



Modalidad: virtual

Duración: 6 meses

Abierta la inscripción en http://transferencia.filo.uba.ar/trayectos/cuex-desarrollo-y-gesti%C3%B3n-de-editoriales-independientes-y-autogestivas