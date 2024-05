Tras el encuentro con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, los rectores de las universidades nacionales no ven aún una salida al conflicto que se desató por el ahogo presupuestario a las altas casas de estudio. Es que, al igual que ocurrió con el encuentro del día anterior con el rector de la UBA, los funcionarios nacionales manifestaron su intención de retomar el diálogo pero no ofrecieron ninguna resolución a los problemas presupuestarios de las universidades. De hecho, Pettovello insistió con la idea de poner bajo sospecha los gastos y de reclamar mayores auditorías de las que ya existen. El presidente Javier Milei, en tanto, habló en otra entrevista radial y está lejos de poner paños fríos: "La marcha universitaria fue para esconder el verdadero curro y después la politizaron, la prostituyeron para defender el curro. Estaba la izquierda recalcitrante golpista. Estaba Pablo Moyano. Digo que creo, digo, digo que creo, no sé, digo, que una vez Pablo Moyano encontró un libro y lo llevó a un museo porque no sabía qué era. Estaba el levantamanitos culposo de Martín Lousteau. Fue un triunfo del Gobierno".



Una vez más las declaraciones de Milei denostando a las universidades van por un carril y las reuniones con los rectores, por otro. Al encuentro, asistieron la ministra Pettovello y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, que es el nuevo encargado de las negociaciones con los rectores. No estuvo presente el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien terminó a los gritos en encuentros pasados. Tampoco había estado en la reunión del lunes con el rector de la UBA, Ricardo Gelpi. El objetivo de correrlo es bajar los focos de confrontación, aunque el presidente Milei sigue dinamitando puentes en cada entrevista que da.



Por las universidades, participaron Víctor Moriñigo (rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente del CIN) y Oscar Alpa (Universidad Nacional de La Pampa y vice del CIN), Alfredo Lazzeretti (UN de Mar del Plata), Carlos Grecco (UNSAM), Omar Larroza (UN del Nordeste), Rubén Soro (Universidad Tecnológica Nacional) y Gelpi (UBA).

El encuentro fue correcto, según contaron los rectores que forman parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). "Avanzamos en el diálogo, pero sin resultados concretos inmediatos, y seguimos bregando por soluciones en el corto plazo", fue la sintesis del comunicado que difundieron en redes. Se parecen como dos gotas de agua al que había sacado la UBA un día antes, tras el encuentro con los mismos funcionarios.



La conclusión: Pettovello tiene interés, después de la marcha universitaria masiva, en mostrarse como que va a dialogar y resolver la situación. Pero la plata para que las universidades sigan funcionando, por el momento, no aparece.



Gran parte de las exposiciones de los rectores en el encuentro pasaron por remarcar el ahogo presupuestario y la necesidad de mayores partidas para poder poder funcionar. Eran cuestiones que la ministra ya sabe. En el comunicado posterior, el CIN destacó: “El incremento de gastos de funcionamiento del 70 por ciento para la cuota de gastos de funcionamiento de marzo y un potencial nuevo aumento de 70 por ciento para mayo, que se cobrará en junio, significan un incremento del 105 por ciento. Esto es un aliciente, pero insuficiente para resolver los problemas actuales”, indicaron sobre los aumentos que sí anunció el Gobierno.

Los rectores recordaron, no obstante, que el gasto de funcionamiento representa menos del 10 por ciento de los gastos totales y el inciso más complejo es el de sueldos, tanto de docentes como de no docentes. Le remarcaron a Pettovello “la necesidad de recuperar el 50 por ciento que se ha perdido en la inversión universitaria”.

“Las autoridades del CIN expusimos cada punto de los reclamos fundantes de la histórica marcha en apoyo a la universidad pública. Esto significa recuperar las becas estudiantiles, los salarios docentes y no docentes y abordar el tema presupuestario (funcionamiento, hospitales, resoluciones no abonadas, obras, crisis del sistema de ciencia y técnica y otros puntos de interés)”, remarcaron. Además dijeron que todo lo que el Gobierno proponga de aquí en más "será trasladado rápidamente al Comité Ejecutivo del CIN para su análisis".

“Aspiramos a que el camino del diálogo, el trabajo colaborativo y el respeto, lejos de la descalificación y la difamación, permitan resolver los problemas presentes para garantizar las condiciones indispensables para el funcionamiento de las universidades y el buen cumplimiento de sus tareas”, destacaron desde el CIN.