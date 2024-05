DOMINGO 5

TEATRO

Estoy acá sin fin Debuta la nueva creación de Leticia Coronel, en un homenaje a su hija Amanda. En palabras de la dramaturga: “La escribí queriendo dejarle algo para siempre. A ella no le gusta el teatro, pero por acompañarme a los ensayos tiene más horas de salas que de hogar. Hacer esta obra es reafirmar mis dos amores: mi hija y la actuación. Creo en la escena como un lugar para pensar la vida y llenarla de emociones. Creo en un teatro emocional, en cuerpos emocionales. Creo en la poética por encima de todo, es lo que más me interesa y hacia ese lugar voy”. Actúan Nazarena Amarilla, Maira Annoni y Blanca Anzoategui, entre otras.

A las 19, en Estudio Los Vidrios, Donado 2348. Entrada: $7000.

Rumores Se estrena la segunda temporada de la obra de Malena Valdez Ganapol y Agostina Viglietta, quienes también actúan junto a Andrea Fusco, Laura Gauna y Solange Riccardi. ¿De dónde nacen las noticias falsas? En un presente bombardeado de información, veremos el recorrido de un rumor, una noticia que creemos porque cuenta lo que sentimos más no necesariamente lo que vivimos en nuestro día a día. Personajes afectados por noticias que les llegan y creen sin chequear, vínculos rotos, angustias, enojos infundados, y todas las sensaciones de las que se alimentan estas noticias que desinforman para causar daño, son quienes protagonizan esta obra.

A las 20, en Espacio Aguirre, Aguirre 1270. A la gorra.

Los pasteleros El vestuario de la liga amateur de fútbol del Sindicato de Pasteleros. Cuerpos de hombres tratando de sostener los códigos del equipo. ¿En qué se convierten los hombres en la intimidad de un vestuario? Actúan: Yamil Chadad, Pablo Chao, Ricardo Tamburrano. Dirige Ricardo Tamburrano, quien anticipa: “Un grupo de hombres dentro de un vestuario de fútbol amateur muestra la pasión desmedida, la fe criolla y folclórica, las cábalas, así como el funcionamiento de la culpa, la expiación, la traición, los vínculos y los acuerdos más allá de las traiciones”.

A las 18, en Argentinos Juniors, Polideportivo Malvinas Argentinas, Tronador 41. Entrada: $8000.

Los pájaros Con dirección de Juan Ignacio González y la actuación de Marcelo Subiotto puede verse esta obra construida a partir de los pensamientos de Aldo, que se ligan con el recorrido de la ruta que fue atravesando en su moto y con el trayecto migratorio de los pájaros. Estas tres capas van confluyendo, y nos revelan su mundo interior, su propia experiencia, para terminar fundido en la nada, en el absoluto, en el salar.

A las 20, en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Entrada: $7000.

CINE

Pietro Francisci Seis cortometrajes de las canciones romanas y napolitanas de los años 40, con Gina Lollobrigida. El camino de Francisci, en realidad, comienza desde muy lejos, con una rica producción de cortometrajes que comenzó a mediados de los años treinta y continuó durante los años cuarenta. Entre los géneros que practica (con especial predilección por los documentales de arte y las sinfonías urbanas), destaca un conjunto cohesionado de sketches de amor que vuelan en alas de canciones famosas de la tradición popular napolitana y romana.

A las 19, en Cine York, Juan B. Alberdi 895, Olivos. Gratis.

LUNES 6

ETCÉTERA

Feel In The Blank Clara Cava presenta una propuesta en la nueva plataforma de expresión FITB, que promueve el arte y la música y le permite a los artistas ser protagonistas y mostrar su esencia. Cada sesión es una invitación a jugar, llenar y habitar un espacio en blanco. En esta entrega, Clara nos transporta a su universo personal (y siempre verde) a través del cierre conceptual de su disco Azul es donde siempre estoy. El mundo real y el digital se conectan y superponen en esta nueva presentación, en la que, sin imponer escenarios predefinidos, la intimidad de la artista están tan representadas como la exposición y la apertura hacia el exterior.

Disponible a través del canal de @fitb____

Estallará la Isla Nueva función del ciclo de poesía con lecturas de Mónica Tracey, Daniel Viola y el cubano Eduardo Herrera Baullosa. Además, la música de Motta Luna. Coordinan Marina Cavalletti y Bebe Ponti.

A las 20, en Je suis Lacan, Balcarce 749. Gratis.

CINE

Otra película maldita Llega a salas el documental de Alberto Fasce y Mario Varela. Narra la historia del cine de terror argentino, desde sus inicios en 1934 hasta la actualidad. Es un camino de derrotas, calles sin salida y triunfos, donde los protagonistas nos llevan por los poco conocidos pasillos del terror vernáculo.

A las 19.45, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

ARTE

Negro sobre blanco Se inaugura la muestra de Hernán Borches. El artista empezó su carrera en la escultura, pero en 2015 descubrió en el grabado una técnica que le permitió expresarse a través de las marcas duras y agresivas que deja la gubia sobre la madera. Esta especialidad fue ideal para profundizar, desde 2019, en el tema del trabajo humano, a partir de lo que desarrolló una producción en la que se plasma la supervivencia de rostros quemados por el sol y espaldas dobladas por el agobio y la rutina.

De lunes a viernes de 10 a 15, en Galería de Arte Alejandro Bustillo, Av. Rivadavia 325. Gratis.

Amefricana Continúa la muestra de Rosana Paulino que reúne obras desde la perspectiva que el Atlántico inscribe en la América afrodescendiente. En sus instalaciones, dibujos, grabados, bordados y esculturas, Paulino aborda la esclavitud y la violencia de la diáspora africana en el Brasil como eje central de su práctica, que además de artística también es pedagógica y militante. Creadora versátil, explora diversas técnicas, con un especial apego a la gráfica y el dibujo. Curadores: Andrea Giunta, Igor Simões.

De miércoles a lunes (martes cerrado) de 12 a 20, en el Museo de Arte Latinomericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $5000.

TEATRO

Rota Esta obra muestra cómo una mujer pugna por reconstruir su existencia tras la muerte de su hijo, quien se suicidó luego de matar a su novia. En su soledad, intentará rearmar el rompecabezas de su cuerpo. De la mano del recuerdo, se despliega el sinsabor de la pérdida. Al detenerse en ese instante vislumbra su rotura. Esta madre intentará encontrar algo de amor, de comprensión, como cualquier otra mujer. Sólo el empoderamiento de su búsqueda podrá enfrentarla con quienes la juzgan. Dirige Mariano Stolkiner y actúa Natalia Villamil.

A las 20, en Fundación SAGAI, 25 de Mayo 586. Gratis.

MARTES 7

ARTE

Horas de triunfo Esta es una exposición colectiva que reúne la obra de Alejandra Lapacó, Edith Chiapetto, Emiliano Guerresi, Favio Gutierrez y Julian Medina. Los últimos tres mencionados exploran los clubes de barrio, los potreros, se detienen en estos entramados sociales que instalan la idea de comunidad. Lapacó, artista desaparecida y Chiapetto, artista fallecida, nos conectan con sistemas sígnicos y surreales que apuntan a pensar desde la fantasía y la imaginación para interponerse ante la anomia y abrir puertas a otros mundos posibles.

Martes a viernes de 11 a 19, sábados, domingos y feriados de 13 a 21, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151. Gratis.

Inverso Crear belleza es el antídoto contra el terror que produce el fin de la humanidad. En momentos de grandes cambios y transformaciones, el arte siempre se alineó como parte fundamental de estos procesos. Sobre el octógono en Borges, se encuentra un jardín vegetal de cerámica sobre una estructura de hierro suspendida desde la cúpula. Se trata de un jardín invertido donde las raíces crecen hacia el cielo y las ramas se extienden hacia abajo. La obra de Nicola Constantino invita al desafío de cambiar nuestra relación con el medioambiente con el foco puesto en la regeneración de los recursos. Esta obra, inspirada en la belleza del universo vegetal, tiene ciertos órdenes de la naturaleza que el espectador puede encontrar. De este modo, aparece la inteligencia y solidaridad de la naturaleza representada, sin la necesidad de ser romantizada, como próxima a la perfección.

De martes a domingo de 14 a 20, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

MÚSICA

Sol Bassa En este nueva temporada del Ciclo Visage se reúnen generaciones musicales dentro de estilos tan iguales y distintos como el post punk, urbana, electropop, trap, darkwave, reggaeton , crooners, electrónica y canciones humorísticas. La protagonista de esta noche es Sol Bassa, guitarrista y cantante de música popular, quien estará presentando su nuevo álbum, Tríada. Este lanzamiento es una celebración de diez años de trabajo en los que desarrolló una búsqueda conceptual que vincula su propuesta de rock argentino y de poesía urbana con otros campos artísticos como el arte textil, el diseño gráfico y la fotografía.

A las 20.30, en el Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $4500.

Nina Col La artista argentina se presenta en vivo. Nica lanzó su primer disco en 2014 y el sucesor Relojes ad libitum,en 2016. Realizó recitales en auditorios de Buenos Aires como Café Vinilo, Domus Artis y varios Centros Culturales. Formó parte de agrupaciones como compositora, arregladora, instrumentista y cantante. Musicaliza y sonoriza textos.

A las 20.45, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $7000.

CINE

Tres hermanos Vuelve a proyectarse la película de Francisco J. Paparella. En esta segunda función estarán presentes el protagonista Andy Gorostiaga y el productor Marcelo Scoccia. Tres hermanos cazadores Patagónicos, metaleros, lidian con sus problemas de manera hermética, se reúnen en el campo paterno después de mucho tiempo.

A las 20, en Yunta Bar, Lavalle 349. Gratis.

MIÉRCOLES 8

ARTE

Imágenes de mi pan Subsistencia, erotismo y memoria son algunos de los movimientos que se perciben al recorrer la exposición de Carlos Herrera. Esta muestra propone algunos registros afectivos que encuentran pasados y especulan futuros. Una lectura íntima de sí, una evocación gozosa, una configuración erecta de la propia historia. Al mismo tiempo se presenta el colectivo Ave Miseria que, más que un grupo de personas es un corpus de esculturas-objetos que nos relacionan con el uso de las cosas, mediando entre los “yoes” y el ritmo del mundo. Acompañada con texto de Silvio Lang, en la Sala I de la Galería.

De martes a sábados de 14 a 19, en Galería Ruth Benzacar, Juan Ramírez de Velasco 1287. Gratis.

El Mollar Gran oportunidad para ver la muestra de Rodrigo Alcon Quintanilha que se exhibe con texto de Sofía de la Vega. Huancas, piedras monolíticas, enraizadas en el suelo de un territorio ancestral, el Valle de Tafí, Tucumán, durante más de dos milenios. En una verdadera desterritorialización, las Huancas han sufrido desplazamientos de sus asentamientos originales,rompiendo con sus espacios sagrados y memorias culturales. Esta exhibición busca restituir el enigma de este patrimonio, mediante la puesta en escena y en valor de los escasos registros fotográficos y documentación, abordados por modalidades virtuales, técnicas de realidad aumentada, filmaciones, fotogrametrías e imágenes de archivos haciéndolos resonar en su dimensión artística y simbólica.

De miércoles a domingos de 12 a 19, en Fundación Andreani, Av. Don Pedro de Mendoza 1987. Gratis.

TEATRO

Una puerta Vuelve la obra de Darío Bonheur y dirección de Adriana Garibaldi. Una fábula sencilla en apariencia, pero con resonancias existenciales. Fran se ha comprado una casa y, pese a lo modesto y defectuoso que se ve el lugar, cree estar habitando el paraíso, y eso es gracias a una puerta. Sin embargo, lo extraordinario no está en la puerta sino en lo que hay detrás; siempre que respete la condición de que permanezca cerrada. Pero llega Gálvez, su amigo de toda la vida, quien le plantea la duda de que podría haber sido estafado. Abrir o no abrir será la cuestión.Con Gabriel Nicola y Miguel Sorrentino.

A las 20.30, en el Teatro Felisberto, Yatay 112. Entrada: $6000.

MÚSICA

Gabriel Rivano Antes de su gira europea, el bandoneonista y compositor presenta su nuevo disco. Rivano se sube al escenario en formato jazzístico junto a Abel Rogantini en piano, Fernando Galimany en contrabajo, Leandro Savelón en batería y Diego Suarez en flautas.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $6500.

CINE

No esperes demasiado Después de la celebrada Sexo loco o porno desafortunado, la nueva película de Radu Jude redobla la apuesta. En No esperes demasiado del fin del mundo Angela es una ayudante de producción que trabaja para una empresa rumana y que recorre Bucarest para filmar un casting para un anuncio de seguridad laboral, encargado por una multinacional. Cuando uno de sus entrevistados hace una declaración escandalosa, se ve obligada a reinventar la historia para adaptarla a la narrativa de la empresa.

A las 18.40, en el Cine Arte Cacodelphia, Roque Sáenz Peña 1150. Entrada: $2000.

JUEVES 9

ETCÉTERA

Tomemos la palabra Se presenta la exposición que celebra el 75° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 25° aniversario de la concesión del Premio Nobel a José Saramago. En 2015, varias decenas de expertos en diversas materias elaboraron una propuesta de Declaración de Deberes Humanos. El objetivo ahora es que este documento circule por todo el mundo, se debata, se discuta y se ponga en práctica. La muestra, que reúne la Declaración de los Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y fotografías de Gervasio Sánchez, es promovida por la Fundación José Saramago.

En la Biblioteca Nacional del Congreso, Adolfo Alsina 1835. Gratis.

Graciela Montes La reconocida escritora argentina, célebre autora de literatura y textos de no ficción para niños, dará una charla que dialoga con sus dos nuevas publicaciones que son reescrituras de textos lanzados en los años 80. Su estructura es la de un diálogo o un texto fragmentado con preguntas o subtítulos que logran capturar no una versión normativa y aleccionadora sobre un contenido si no esas ramificaciones y ejemplos que les hacen justicia a las chispas curiosas de los niños lectores. Conversarán con la autora Paula Bombara, Noelia Barral Grigera y José Natanson. Modera Diego Iglesias.

A las 17.30, en la Sala Sarmiento de la Feria del Libro, La Rural, Av. Santa Fe 4201. Entrada: $5000.

ARTE

Caligrafía Primeros días para recorrer la muestra de Fernando Molina. Arquitecto, artista visual, fanático de la gráfica y del comic, Molina proyecta la potencia de su trabajo audiovisual. Quien haya visto una performance suya en directo, ya sea su solo set o el proyecto que comparte junto al compositor Esteban González, no ha salido indemne de la experiencia. El poderío de las imágenes del artista reside en el manejo del volumen de la información, la expresión gráfica, un persistente blanco y negro, el ritmo y la aceleración. Explosiones informativas de lenguajes contrastantes se regulan en su estética del azar y el movimiento.

Martes a sábado de 12 a 18, en Artlab, Roseti 93. Gratis.

MÚSICA

Abril Musashi Agua calma no es solo un concierto, sino una experiencia intimista. Cada sesión es una invitación a adentrarse en lo profundo de uno mismo y dejarse llevar por las emociones que surgen en este viaje sonoro. Con una duración de 40 minutos, sumerge a los espectadores en un viaje introspectivo y sensorial. La fusión de improvisaciones en el piano con grabaciones de campo crea una atmósfera sonora única, donde cada nota es un paso más en un diálogo entre el artista y su audiencia.

A las 22, disponible a través de su canal de Youtube @AbrilMusashi

CINE

Semana de Cine Portugués Este evento ocupa un lugar en el circuito de la cinefilia porteña desde hace más de una década. Condensa una radiografía del presente del cine portugués y también una mirada hacia su historia, sus genealogías posibles y sus películas. Hoy se ofrecerá A Flor do Buriti, de João Salaviza y Renée Nader Messora, quienes estarán presentes para responder preguntas al finalizar la proyección.

A las 19, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $2600.

VIERNES 10

MÚSICA

A.D.A. Fest #2 Archivo de Discos Argentina invita a su ciclo a Gato 107, líder y compositor principal de la emblemática banda 107 Faunos, quien se embarcó en una nueva etapa de su carrera musical. Con más de 15 años de carrera con el grupo, el platense Javier Félix Sisti Ripoll se prueba en solitario y lo hará adelantando su álbum Aburrimiento suicida. Se suma a la velada el artista Juane Pelegrín quien estará ofreciendo por primera vez algunos temas de su nuevo disco Pendenciero, álbum compuesto por ocho canciones grabadas en ocho diferentes ciudades. Musicaliza el show Fran A.D.A. con música 100% Industria Nacional.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $2000.

CINE

Las cosas indefinidas María Aparicio se transformó en un nombre indispensable a la hora de hablar de la nueva camada de realizadores cordobeses, en particular luego del estreno de su segundo largometraje, Sobre las nubes. En su film más reciente, una montajista interpretada por la gran Eva Bianco atraviesa una crisis profesional que, en más de un sentido, es también personal, provocada en parte por la muerte de un amigo realizador con quien venía colaborando desde hacía tiempo.

A las 20, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $2600.

TEATRO

Fem-bot Un científico argentino obsesionado por el futuro nos presenta su invento más asombroso: la primera robot-artista creada por la Inteligencia Artificial Nacional. Pero su fascinante criatura podría rebelarse. Una perturbadora fábula distópica que tensa los límites entre la ciencia y el arte, llevándolos a territorios insospechados, que pondrá en vilo a toda la humanidad. Un thriller despiadado que mezcla la ciencia ficción y el terror psicológico. O simplemente una entrañable Comedia Argentina. Actúan: Fabiana Rey y Martín Henderson. Dirección: Esteban Meloni.

A las 22.30, en Polonia teatro bar, Fitz Roy 1477. Entrada: $6000.

ETCÉTERA

Nuestras madres Se presenta la novela de la autora catalana Gemma Ruiz Palà, en diálogo con Tamara Tenenbaum e Hinde Pomeraniec y la editora de Consonni, Monserrat Brunet Navarro.

A las 19, en la Sala Alejandra Pizarnik de la Feria del Libro, La Rural, Av. Santa Fe 4201. Entrada a la feria: $5000.

María Teresa Andruetto Junto con Graciela Batticuore, directora de la colección Lector&s, la autora presenta Una lectora de provincia (Ampersand, 2023) en la Feria del Libro. Andruetto también presenta, más temprano y también en la Feria (a las 11), su conferencia El arte de narrar como apertura del 24° Congreso internacional de promoción de la lectura y el libro De cronopios y lecturas, en conversación con Teresita Valdettaro.

A las 16, en la Sala Rodolfo Walsh de la Feria del Libro, La Rural, Av. Santa Fe 4201. Entrada a la feria: $5000.

ARTE

Sin ofender Las obras de Valbuena, Muruaga, Jindra y Zlotnik no sólo abordan el espacio de la superficie pintada o representada, sino que también exploran el espacio físico del objeto-pintura. Cada uno de ellos reflexiona, expande y explora este concepto de maneras únicas. Esta exhibición, organizada por la Cátedra Bissolino, se compone de cuatro instalaciones pictóricas, cada una ocupando un piso de la sala Vertical. Cuatro lugares diferentes que, desde la pintura, se entrelazan y encuentran.

Desde las 16, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Gratis.

SÁBADO 11



MÚSICA

Alucinaciones En Familia En poco más de una década de historia Alucinaciones En Familia, banda insignia del rock indie montevideano, ha construido una discografía corta pero precisa. Con el lanzamiento de este tercer trabajo han llevado la psicodelia pop a otro nivel. Esta noche lo muestran en vivo. La formación de la banda se compone de: Pau O’Bianchi, Pablo Torres, Sebastian Pina, Matias Chouhy, Dario Barrios, Diego Zapata y Leandro Dansilio.

A las 22, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $6000.

Paula Maffía Última oportunidad de ver a la cantante argentina por varios meses antes de que entre a grabar su tercer disco solista. Maffía presentará sus temas más populares y adelantará, en formato acústico pero fogoso, material de su futuro álbum. Abrirá la noche la joven y talentosa cantautora Luna Loi.

A las 20.30, en Roseti, Gallo 760. Entrada: $8000.

Funfun En una nueva edición de la fiesta que presenta sonidos electrónicos bailables de hoy y mañana, los residentes Djs Pareja, integran la meca del house junto a Mystery Friend, y el productor y Dj chileno Alejandro Paz. Con más de dos décadas de trayectoria y un amplio reconocimiento en la escena de la música electrónica de baile, Paz es autor de clásicos de las pistas latinas como “El house”, “Váyanse” o “Duro”, que se insertan dentro de una discografía diversa, que va de la música de vanguardia al pop. La fiesta que busca, difunde, y promueve el sonido underground de Buenos Aires y que se volvió esencial en la agenda de muchxs .

A las 23, en el Uniclub, Guardia Vieja 3360. Entrada: $8000.

TEATRO

Nena gorda Continúa en cartel el biodrama que surge de una herida personal sobre lo más íntimo y a la vez universal: el cuerpo propio y la mirada de los otros sobre él. ¿Qué se pretende del cuerpo de una niña que quiere bailar?¿Una niña gorda que quiere ser bailarina clásica debe dejar de lado su deseo y dedicarse a otra cosa? Dirige Andrea Varchavsky y actúa Bárbara Bonfil.

A las 20, en el Teatro El Crisol, Malabia 611. Entrada: $6000.

Proyecto conejos Regresa la obra de Julieta De Simone y Andrés Molina. Se trata de una performance multidisciplinaria de artes escénicas que explora desde la actuación, elementos del biodrama, ilusionismo, danza teatro, música y del arte audiovisual. Un proyecto interpretado por Francisco Cerbino, Sol Ricci y Jonas Volman que propone indagar ¿por qué los magos no quieren que se sepan los secretos? ¿hay forma de inhabilitar una ilusión develando su mecanismo secreto? ¿qué es lo que se mueve detrás del secreto?

A las 20, en el Teatro Ñaca, Julián Álvarez 924. Entrada: $8000.

CINE

Retrospectiva Glayzer Raymundo Gleyzer fue el primer periodista argentino en viajar a las Islas Malvinas y retratar la vida cotidiana de los habitantes de estas tierras. Para la travesía, fue necesario un permiso especial de la reina de Inglaterra que autorizara su viaje. El Conti programa una serie de cortometrajes dirigidos que lo tienen de director. Se verán La tierra quema, Quilino, Ceramiqueros de Traslasierra, Ocurrido en Hualfín y Nuestras islas.

A las 18, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.





