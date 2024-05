Por cuarta vez desde que asumió al frente del gobierno, Javier Milei visita Estados Unidos, donde hablará mañana (lunes) junto a otros 1.000 oradores en un foro conservador al que asisten empresarios y ejecutivos. El presidente y su ministro de Economía, Luis Caputo, se cruzarán en Los Ángeles con Kristalina Georgieva, directora del FMI, quien se resiste por el momento a otorgar un nuevo desembolso de dólares para la Argentina. Milei tiene previsto volver a reunirse con el magnate Elon Musk y también tendría un encuentro con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para avanzar con el negocio de las sociedades anónimas en el fútbol.

La delegación que realizará el fugaz viaje a Estados Unidos la integran también su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el embajador en Estados Unidos, Gerardo Werthein. A diferencia de los viajes anteriores, donde Milei se ufanaba de usar líneas comerciales, será el primero de la comitiva a bordo del ARG-01, el avión comprado por el Ejecutivo durante el gobierno anterior. La decisión fue por recomendación de la ministra Patricia Bullrich para elevar la seguridad de Milei ante los reiterados exabruptos que dedica a todos los enemigos de Israel y Estados Unidos.

“FENÓMENO BARRIAL. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, ironizó Milei en su cuenta de X, junto a una imagen de algunos de los expositores que participarán del encuentro del Instituto Milken. Allí aparecen el dueño de Tesla y la red social X, Elon Musk; el ex futbolista y copropietario del Inter Miami, David Beckham; la ex premier británica Theresa May; la reina de Jordania, Rania Al Abdullah; el cantante Usher; la actriz y productora Kerry Washington; el político estadounidense Kevin McCarthy; el basquetbolista Chris Paul; y la campeona olímpica de esquí Lindsey Vonn. https://twitter.com/JMilei/status/1786747962778869876

El presidente cerrará una jornada en la que también disertarán Georgieva, el titular del BID, Illan Goldfjan; el asesor especial del presidente Joe Biden para América Latina, Chris Dodd, y el presidente de la junta directiva del Mercado de Capitales de Arabia Saudita, Mohammed El-Kuwaiz. Se espera que repita una vez más los conceptos que ya expuso en Davos, en la Conferencia de Política de Acción Conservadora (CPAC) y en la Universidad de Florida, con la habitual apología de las políticas desregulatorias y las críticas a la intervención del Estado.

A dos semanas de su primer encuentro, Milei volverá a encontrarse mañana con Musk, CEO de Space X, ante quien expondrá las bondades de invertir en la Argentna. La cita está prevista para las 15.30 y lo acompañarán Karina Milei y el embajador Werthein. En paralelo, mantendrá un encuentro con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, para hablar sobre las sociedades anónimas de fútbol. El martes 7 la comitiva estaría de vuelta en le Argentina.