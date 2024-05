Si el Estadio Único Diego Armando Maradona Ciudad de La Plata no tuviera tantos nombres, alguna vez merecería llevar también el de La Renga, que en la madrugada del domingo se convirtió en la banda que más veces tocó en esa cancha (siete, y la cifra se estirará a ocho este sábado 11/5). Ni siquiera el fútbol platense logró identificarse con ese lugar inaugurado en 2003 y finalmente utilizado más para espectáculos musicales. Gaby Goncalves, el mánager del grupo, le había confesado a El NO en marzo: "No podemos estar sin tocar, nos gusta; además somos una familia muy grande y necesitamos mantenernos todos activos". Es por eso que después de las cuatro funciones de enero en Racing, el grupo decidió volver al AMBA en el mismo semestre con un doblete en el Único.

A esta altura, La Renga bien podría prescindir de sacar discos nuevos: goza de un repertorio tal que hasta puede animarse a recitales de casi tres horas sin perder el interés y la intensidad. Aunque, si quiere tocar seguido, necesita entonces ofrecer espectáculos cautivantes para convencer a la masa de volver a entregarse a una liturgia querible pero demandante. Ver a La Renga incluye una bonita previa en los alrededores y, por lo general, largas caminatas desde que te bajás del auto o el bondi hasta que entras al recinto. Rock aventura.

Para La Plata, entonces, el grupo retomó del tiempo El ojo del huracán, aquella experiencia de noviembre de 2004 en el estadio de Parque Patricios para la cuál se montó un escenario en el medio del campo de juego. Veinte años después, la banda aprovechó los avances tecnológicos y sofisticó una puesta que muchos rengueros compararon -un poco en chiste, otro tanto en serio- con las del Madison Square Garden. En otro aspecto, también parecía un ring de boxeo.

La idea era ofrecer un show más inmersivo, cercano y dinámico, con Chizzo y Tete intercalándose en los cuatro lados del plató mientras la tarima del Tanque iba girando lentamente en 360 grados. "¿Están un poco mareados?", bromeó casi sobre el final del show el cantante, acaso consciente de protagonizar una interfaz poco común para el standard frontal al que estamos acostumbrados los públicos de estas latitudes. Montar toda esa estructura llevó dos semanas y ocupó a 400 personas, mientras que accionarla demandó cuatro veces más energía que una presentación "normal" con el tablado apostado en uno de los fondos de la cancha (normalmente, en alguno de los arcos).

El escenario era una especie de cubo con cuatro torres de metal, sobre las que se colgaron las parejas de columnas de sonido. Desde la cima de ese andamiaje se colocó una especie de pirámide invertida de cuatro escalones, cada cual con una pantalla de distinto ancho sobre la que se proyectaban intercalados planos de los músicos en vivo y escenas de Totalmente poseídos, la road movie de la banda que sirvió como excusa para volver a girar. Todo comenzó con una idea que el mánager garabateó en una servilleta.

La última sorpresa del sábado llegó a las 22, cuando apagaron las luces del estadio y los parlantes replicaron el ruido de un motor. Recién ahí se supo la función de esa pasarela que conectaba el escenario con una de las salidas laterales: por ahí se desplazaron en triciclo Nápoli, los hermanos Iglesias y Manu Varela. El link final entre la tecnología aplicada y la película cycler se dio en la canción inicial: Buena ruta, hermano es uno de los tres temas que la banda hizo para Totalmente poseídos, que registra la gira inicial de Alejado de la red en moto por distintos escenarios de Argentina.

Entre la novedad y el asombro, La Renga llevó adelante un recital sostenido centralmente por canciones de su tríada Despedazado por mil partes, el "disco de la estrella" (que en verdad no tiene nombre) y La esquina del Infinito, junto a cánones de los 2000-en-adelante como A tu lado (Detonador de sueños, 2003), Oscuro diamante (Truenotierra, 2006) y Corazón fugitivo (Pesados vestigios, 2014). Aunque pocos podrán igualar el mood que genera en vivo El rito de los corazones sangrando, ese himno midtempo de puños cerrados y canto ceñido mientras las pantallas se fundían en cataratas rojas.

Para alegría de los rengueros que siguen a la banda en procesión, la balada Cuando estés acá volvió a sonar en vivo desde los Huracán del 2007, última vez que el grupo fue autorizado para tocar en la ciudad de Buenos Aires. Así, después de 27 canciones, La Renga volvió a cuarteles (los camarines ubicados debajo del escenario) y la pirámide invertida de pantallas mostró un tramo de Totalmente poseídos con Carnavalito experience, una de las cinco zapadas que incluye la banda sonora publicada en las plataformas de la banda la semana pasada.

De regreso, otra sorpresa: el homenaje a Javier Martínez con No pibe, de Manal. El cantante y baterista había fallecido pocas horas atrás y Chizzo tenía un vínculo especial: la banda fundacional del blues en Argentina lo invitó al que terminaría siendo su último show, el 1º de octubre de 2014. Una especie de reactualización de un tributo trasversal que el rock criollo le rindió siempre a ese grupo, desde Charly García al Indio Solari, de Hermética a La Renga.

Después, Panic show, link inevitable con la batalla que el actual presidente Javier Milei le había librado a La Renga desde que buscó reapropiarse del concepto de la canción. Si alguien aún conversaba dudas al respecto, desempató en La Plata otro rescate: Vende patria clon, con billetes de un dólar cayendo en cascada por las pantallas y Chizzo repitiendo: "Y cuando compren todo, ¿qué más vas a querer?".

Para el final, ya domingo por la madrugada, un clásico: Hablando de la libertad. Cerca de la 1 de la mañana, la moto que había aparecido tres horas antes volvió al escenario para llevarse a los cuatro. Regreso a boxes hasta la función del sábado próximo, en la misma escala de ruta.





