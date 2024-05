Hace unos días, el presidente Javier Milei les pidió a sus empresarios más fieles, en el Foro Llao Llao, que se jueguen e inviertan. No lo escucharon: una empresa alineada con el Gobierno y cuyo CEO se fotografió con el mandatario en ese evento, confirmó que hará su mayor inversión en el Uruguay.

Según supo Página I12, en una reunión de empresas privadas de salud y biotecnología que se dio la semana pasada en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), Federico D´Alvia Vegh -que con su primo Yuyo Llamazares Vegh fundaron años atrás Stamm Biotech- contó que la firma piensa invertir 30 millones de dólares en el Uruguay. El objetivo es levantar una planta de productos biotecnológicos. Si bien es cierto que Stamm invierte en Argentina, su primera inversión millonaria en dólares es fuera de la Argentina. “Amo a mi país, pero aún hay muchas regulaciones”, comentó ante los presentes, con muchos sorprendidos por el gesto.

La empresa Stamm Biotech es parte de la cámara Endeavor, que crearon los unicornios como Marcos Galperín, de Mercado Libre, y los dueños de la firma de software Globant, entre ellos Martín Migoya. Esa entidad quedó muy asociada al Gobierno de Milei por la militancia abierta de sus fundadores por las líneas políticas de la Libertad Avanza.

Tras haber sido creada en 2016, Stamm se sumó en 2023 a Endeavor como el emprendedor con mayor perspectiva. “La compañía creada en 2016 trabaja para transformar la biomanufactura en un proceso eficiente, escalable y repetible, revolucionando la manera en que producimos células y microorganismos. Stämm está reinventando la forma en la que se llevan a cabo los bioprocesos imitando a la naturaleza reduciendo 300 veces el volumen instalado requerido para el mismo rendimiento del producto final”, describen en la web de Endeavor. La cámara reúne, más que nada, a unicornios y empresas tecnológicas, que decidieron alinearse primero con Macri y ahora con el Gobierno de Milei.

En el Llao Llao

Cuando Milei estuvo participando como figura central del Foro Llao Llao, uno de los dueños de Stamm fue parte del plantel de empresarios afines que acompañó al presidente desde los primeros lugares del auditorio.

En ese momento, luego de la charla de Milei, el proprio Gobierno dio a conocer una foto con todos los ceos que ligieron tomarse una postal al estilo "familia" con el mandatario. En ese pelotón hubo muchos grandes, como Migoya y Guibert Englebienne, de Globant; y Eduardo Bastitta Harriet, de Plaza Lógistica. Y la plana mayor de IRSA, la firma multiservicio de Eduardo Elsztain, uno de los creadores del Foro Llao Llao y uno de los empresarios más cercanos a Milei. En esa foto también se lo ve D´Alvia, uno de los dueños de Stamm Biotech y quien participó de la reunión del CFI.

“Muchachos, en algún momento van a tener que poner las pelotas, van a tener que invertir y se van a tener que jugar”, fue la frase con la que Milei les dijo a sus ceos, en el Llao Llao, que lo banquen enterrando dólares en el país. Esa declaración se dio cuando el Gobierno ve que tiene apoyo empresario desde lo ideológico, pero no aún en lo que tiene que ver con compromisos de negocios.

A decir verdad, la no inversión de los ceos no parece ser patrimonio exclusivo de aquellos cercanos al presidente. El último informe de la consultora de Orlando Ferreres sobre inversión bruta mostró que, en marzo, el rubro cayó 22,3 por ciento y que acumula una baja en todos los meses desde que Milei es presidente. En ese mismo informe se especificó que, hacia el futuro, no se ve un cambio de tendencia, porque no se evidencia una recuperación de la demanda ni el consumo. Además, aclararon que "semejante contracción solo fue registrada por este indicador en el período 2001-2002, y durante los meses de cuarentena de 2020. En términos acumulados, la baja del sector resulta de 24,0% para el primer trimestre".