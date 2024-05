Una multitud se dio cita este lunes por la noche en la céntrica Plaza Moreno de La Plata para recibir al plantel de Estudiantes campeón de la Copa de la Liga el domingo, tras vencer por penales a Vélez Sarsfield.

Mientras jugadores y cuerpo técnico -entrenaron por la tarde de cara al partido del jueves con The Strongest en Bolivia por Libertadores y luego partieron en micro desde el Country Club de City Bell- se asomaron al balcón del edificio de la Municipalidad platense para saludar a la enfervorizada afición, desde Miami el presidente Juan Sebastián Verón, ídolo y uno de los símbolos del Pincha, valoró la consagración del equipo.

"Este título hace visible el trabajo que viene realizando el club de hace más de diez años. Significa obviamente seguir sumándole grandeza a la institución. Me parece que el trabajo a largo plazo paga y te da satisfacciones", reconoció.



El referente albirrojo asumió: "El camino muchas veces es difícil, porque pasás por muchos altos y bajos, y a veces las cosas no se dan. Y las decisiones pasan también por dar prioridad a otras cosas y relegar el triunfo en sí, que es lo que nos moviliza", expresó en ESPN, para añadir: "Hoy Estudiantes tiene eso que en el fútbol es difícil de conseguir. Que es esto de sentirte ganador, de creerte ganador y eso llevó al equipo a conseguir la victoria".

Todavía en Miami, donde vio la final con Pico Mónaco, ex tenista hincha de Estudiantes, Verón contó: "Me tocó mirarlo desde acá con mucho nervio, pero compartido con amigos. También así se hizo más leve la espera y el transcurso del partido, que fue muy duro. Ya de alguna manera te vas acostumbrando, pero no llegás nunca a vivirlo tranquilo. Estamos en un proyecto acá en Estados Unidos".



El presidente pincharrata llenó de elogios a Enzo Pérez, el experimentado mediocampista a quien calificó como "el equilibrista del plantel. En un fútbol donde hay poca experiencia, donde necesitás gente y referentes, ellos son los que, a los que llegan, los hacen meter rápido en la idiosincrasia de un club. Porque muchos de los chicos que hoy están en el plantel vivieron de cerca lo que representó Enzo, no sólo en Estudiantes sino en el fútbol".



De igual modo, destacó el liderazgo del DT Eduardo Domínguez: "Creo que la parte fundamental de un entrenador es esto de cómo lleva adelante un grupo, cómo se relaciona con el jugador. Dicen que hoy el jugador es muy permeable a todo lo que se habla y a todo lo que se dice; también tiene que tener mucho cuidado de cómo se lo decís, de qué manera hacés sentir a todos parte. Y esa es una de las mayores virtudes que tiene Eduardo".



Por último, Verón remarcó: "Más allá de lo futbolístico, cuando echás mano a un jugador que viene sin continuidad de la manera que lo hace él, ese jugador siempre está preparado para dar lo mejor con el equipo. Por el calendario necesitás de todos, hay mucho recambio y todos tienen que estar bien preparados. Y ésa es otra virtud importantísima".